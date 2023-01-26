KKTC'nin tecridi son buluyor: 3 ülkeden tarihi hamle

Kuzey Kıbrıs'ın 50 yıllık izolasyonu üç ülkenin direkt uçuşları ile son buluyor. Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan ile görüşmeler sürüyor. Martta 10 milyonluk kapasiteyle açılacak yeni Ercan Havalimanı da ilk turistleri ağırlayacak

Akdeniz'in en güzel lokasyonlarından biri olan ve başta turizm olmak üzere 100 milyarlarca dolarlık potansiyeli barındıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nihayet dünyaya açılıyor. 1974'te 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başlayan adanın kuzey bölümünün tecridi üç ülkenin doğrudan sefer koymasıyla tarih olacak. Azerbaycan, Rusya ve Kırgızistan ile görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Üç ülke ile halihazırda bürokratik yazışmalar yapılıyor.

KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR

KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanlıkları başta olmak üzere, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve özel sektör hummalı bir çalışma içinde. Sabah'ın haberine göre, Yeni uçuşlar ile alakalı politik görüşmeler devam ederken bir yandan da Ercan Havalimanı deyim yerindeyse yeniden inşa edildi. Gerekli altyapı hazırlandı ve kapasite de ciddi artış yapıldı. Havalimanında sadece teknolojik bazı cihazların gelmesi bekleniyor. Üç şirketin havacılık alanında sefer koyması düşünülmüş durumda. Kıbrıslı iş insanlarının ortak kuracağı bir havayolu şirketi projesi ise şimdilik rafa kalktı. Bu projede devletin yüzde 25 hissesi de olacaktı.

RUSLAR GÜNEYE KIZGIN

Aslında KKTC için ilk olumlu haber 2022'nin son günlerinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC'ye 'gözlemci üye' statüsünü vermesiyle başladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kıbrıs konusunu sık sık gündeme getirdi. Rusya da geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren Ercan Havalimanı'na doğrudan uçak seferleri koymayı hedeflemişti. Rusya'nın bu tavır değişikliğinde en etkili nedenlerden biri de Güney Kıbrıs'ta Rus firmalarının uzun zamandır yatırımları olması ancak Ukrayna savaşında yeterli desteği görmemeleri.

Büyük Rus firmalarının bile genel merkezleri uzun zamandır Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde. Bu yakın ilişkilere rağmen yeterli desteği göremeyen Rusların KKTC ile ilişkileri daha da sıkılaştıracağı düşünülüyor. Rus yolcu sayısında yüzde 500'ü aşan ocak-kasım rakamları da aslında bu trendi teyit ediyor. Toplamda deniz ve havayolu ile KKTC'ye gelen yabancıların sayısında da yüzde 173'lük bir artış var. 102 bin olan rakam 2022 Ocak-Kasım döneminde 281 bine kadar çıkmış durumda.

YENİ HAVALİMANI MARTTA AÇILACAK

Tabi seferlerin artışına paralel olarak yolcular için büyük ve teknolojik altyapı da şart oldu. Yeni havalimanı teknik ve fiziki olarak bitti. Sadece bazı teknolojik araç gerecin adaya getirilmesi kaldı. Ercan'da açılış mart ayına yetişecek şekilde hazırlanıyor. 10 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacak. Rusya dışında en hızlı artışlar sırasıyla yüzde 394 ile İngiltere, yüzde 360 ile Kazakistan ve yüzde 346 ile Fransa'dan oldu. Sayısal olarak bakıldığında ise İran 29 bin kişi ile ikinci sırada.