K.Maraş EXPO ile 2 milyon turist çekecek

Kente yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi ve ilin ekonomisine yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması beklenen EXPO 2023 alanında inceleme yapan Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe “Şehirlerin uluslararası anlamda gelişebilmesi ve basamak atlaması için EXPO’lar çok önemli. Katılımcı ülkelerin yapacakları ticari toplantılar sayesinde, 6 ay boyunca birçok katılımcı ülkenin ticari heyeti Kahramanmaraş’a gelme fırsatı bulacak. Bu heyetlerin içerisinde iş adamları ve yatırımcılar da olacak. Bu yatırımcılar ve ticari heyetler Kahramanmaraş’ta üretilen muhteşem ürünleri görme fırsatı bulacaklar. Özellikle iplik, kumaş, mutfak ürünleri gibi Kahramanmaraş’ta üretilen ürünleri görerek yatırım yapma ve ülkeler arasında ticaret fırsatı olacak. Artan ticari faaliyetler ve anlaşmalarla şehirde istihdama katkı sağlanacak” dedi.