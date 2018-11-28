KOBİ paketinden 6 bin kişiye iş

İmalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan KOBİ’lere destek yağdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) sonuçlarını açıkladı. Varank, “KOBİGEL Programı ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacak. Böylece 1.5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturulacak” dedi.

KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Bakan Varank, “Bu destekle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak” dedi.

4 BİN 512 BAŞVURU

Varank “KOBİGEL’in 2018 yılındaki uygulamasında her ilin kendi imalat sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Program için 4 bin 512 proje başvurusu alındı. Değerlendirmeler sonucunda 2 bin 545 işletme destek almaya hak kazandı. Baraj puanını geçen tüm işletmelerin destek kapsamına alınabilmesi için program bütçesi 734.2 milyon liraya yükseltildi. Proje başına destek üst limiti 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olarak belirlendi. KOSGEB ayrıca uygun göreceği gider üzerinden hesaplanacak yüzde 30’luk bir tutarı, teminat karşılığı olarak ‘erken ödeme’ adı altında, harcama yapılmadan önce ödeyebilecek” diye konuştu.

İstanbul ilk sırada