KOBİ’ler 2019’dan umutlu

İŞLERDEN MEMNUNLAR

Araştırmaya katılan KOBİ’lerinin yüzde 91’i yaptığı işi sevdiğini belirtiyor. Yaptıkları işte onları en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda ise; müşteri memnuniyeti sağlamak, üretebilmek, bunları müşterilerle paylaşabilmek, yeni insanlarla tanışmak, çevresini genişletmek, kendi işinin sahibi olmak, müşterilerin mutlu anlarını paylaşmak, hayatlarına mutluluk katmak ve kendilerini işleri sayesinde geliştirebilmek cevapları öne çıkıyor. KOBİ’lerin sektörde en çok zorlandıkları konular arasında, yeni müşterilere ulaşmak öne çıkarken, bunu ekonomik değişiklikler ve rekabet izliyor. Yaptıkları işten mutlu olmadığını belirten yüzde 9’luk grup, en çok zorlandıkları konular kalifiye eleman bulamamak olduğunu söylüyor.