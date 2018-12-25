KOBİ’ler 2019’dan umutlu
KOBİ’ler yeni yıla umutlu giriyor. Armut.com’un 55 ilden 2.562 KOBİ ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 2019’un 2018’e göre daha iyi geçeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 67 oldu.
2019 yılına daha karamsar bakanların oranı sadece yüzde 33. 2019’un daha iyi geçeceğini düşünenler arasından toplanan cevaplarda; ülke ekonomisinin 2019’da gelişeceğini düşünenler, kur dalgalanmalarının azaldığına dikkat çekenler ve iş fırsatları arttığı için önümüzdeki yılın da daha iyi geçeceğini düşünenler çoğunlukta. Katılımcıların yüzde 42’si 2018 yılında işlerini büyüttüğünü belirtti. 2018 yılında işindeki değişimi; daha çok müşteri kazanmak, yeni ekipman/ araç almak, yeni mağaza açmak, yeni sektörlere giriş yapmak ve Armut’tan aldığı işlere gelen referanslarla yeni müşteriler kazanmak olarak anlatan KOBİ’ler, işlerindeki değişim ve gelişimden memnun.
İŞLERDEN MEMNUNLAR
Araştırmaya katılan KOBİ’lerinin yüzde 91’i yaptığı işi sevdiğini belirtiyor. Yaptıkları işte onları en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda ise; müşteri memnuniyeti sağlamak, üretebilmek, bunları müşterilerle paylaşabilmek, yeni insanlarla tanışmak, çevresini genişletmek, kendi işinin sahibi olmak, müşterilerin mutlu anlarını paylaşmak, hayatlarına mutluluk katmak ve kendilerini işleri sayesinde geliştirebilmek cevapları öne çıkıyor. KOBİ’lerin sektörde en çok zorlandıkları konular arasında, yeni müşterilere ulaşmak öne çıkarken, bunu ekonomik değişiklikler ve rekabet izliyor. Yaptıkları işten mutlu olmadığını belirten yüzde 9’luk grup, en çok zorlandıkları konular kalifiye eleman bulamamak olduğunu söylüyor.
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