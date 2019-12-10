KOBİ’ler Türk Telekom ile ticarete başlıyor

Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanlarla esnaf ve KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıp, onların kazançlarını artırdığı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom, 160 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyaca ünlü web sitesi kurma platformu Wix ile Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Esnaf ve KOBİ’lere yönelik olarak önemli bir işbirliğine imza attı.

REKABET EDEBİLECEK

Türk Telekom, bulut tabanlı, binlerce hazır teması olan internet sitesi kurma platformu WiX ile gerçekleştirdiği ‘Dijital İşyerim’ kampanyası ile Esnaf ve KOBİ’lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, bloglarını, portfolyolarını açmalarını ve internetten randevu ve rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine önemli katkı sağlayacak.Türk Telekom’un Dijital İşyerim paketleriyle, esnaf ve KOBİ’ler artık e-ticaret sektöründe yer alarak, rekabet karşısında, ulaşılabilir fiyatlarla dijital kimlik sahibi olabilecekler. Ayrıca satış sonrası desteği Türkçe dil seçeneği ile 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde alabilecekler.

UYGUN ÖDEME İMKANI

Türk Telekom, WiX iş birliği ile gerçekleştireceği Dijital İşyerim kampanyası ile internetten kendi mağazasını açmak isteyen müşterilerine iki ayrı fırsat sunuyor. Sabit internet ile birlikte satın alınabilecek Standart Premium Paket’inde 24 aylık taahhütte 2GB barındırma alanı, yaklaşık değeri 70 TL olan yıllık alan adı, bine yakın önceden geliştirilmiş site teması ve 500 TL değerinde Google Reklam kredisi gibi hizmetler yer alıyor.

TÜM ALTYAPIDAN FAYDALANABİLECEK