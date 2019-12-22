KOBİ’lere 2 milyarlık müjde

22.12.2019 03:30 - Güncelleme: 22.12.2019 03:30

Kasım ayı itibarıyla KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı 1.5 milyona yakın işletme bulunduğunu belirten Uzkurt, bu yıl yeni destek programlarını uygulamaya koyduklarını hatırlattı. Uzkurt, bazı destek programlarını revize ettiklerine dikkati çekerek “Burada yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yürüttüğümüz faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ’lerin gelişmelerine katkı sağladık” dedi.

DİJİTALLEŞME DESTEĞİ

KOSGEB’in destek bütçesinde artış olacağını dile getiren Uzkurt “KOSGEB 2019’da bütçesinin tamamını KOBİ ve girişimcilerin büyümesi için harcadı, gelecek yıl da aynı ilkeyle hareket edecek. 2020 yılı destek bütçemizde yüzde 9.45’lik artış oldu. 1.8 milyar lira bütçemiz var ama bunun dışında da bazı kuruluşların bize ödediği aidatlar bulunuyor. Bunlardan gelenlerle gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ’lerin projelerine aktaracağız” dedi. Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi.