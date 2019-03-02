KOBİ’lere 25 milyarlık yeni destek paketi

Ekonominin lokomotifi KOBİ’lere yeni bir destek daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada daha önce verilmeye başlanılan 20 milyar TL’lik kredi paketinin devamı niteliğinde olan yeni bir kredi paketinin KOBİ’lere verileceğini söyledi. Albayrak şu paylaşımda bulundu: “Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.” Albayrak’ın verdiği bilgiye göre yeni paketten 125 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ’ler yararlanacak.

17 BANKA KATILDI

KOBİ’lere bu kapsamda azami 1.5 milyon TL kredi sağlanacak. KOBİ’lere 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli ve aylık yüzde 1.54, yıllık 18.48 faizle kredi sağlanacak. Türkiye Bankalar Birliği, yeni kredi paketinin önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılacağını bildirdi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) toplam 17 bankanın önümüzdeki haftadan itibaren, ‘KOBİ Değer Kredisi-2’yi kullandırmaya başlayacağını açıkladı. TBB’den yapılan açıklamada, “KOBİ’lerimizin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletilerek KOBİ Değer Kredisi-2 yeni kredi paketi hazırlanmıştır” denildi.

80 BİN KOBİ VAR

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Ülkedeki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı olan KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi, 2019 yılı başında 14 bankanın katılımıyla uygulamaya alınmıştı. Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ, toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip oldu. KOBİ’lerin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletildi. “KOBİ Değer Kredisi-2” isimli yeni kredi paketi hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 milyar TL’lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlandı. Gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 banka iştirak etti. KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecek.