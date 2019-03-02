KOBİ’lere 25 milyarlık yeni destek paketi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni KOBİ destek paketini açıkladı. 17 bankanın katıldığı paket kapsamında KOBİ’lere 25 milyar TL’lik kredi verilecek. Kredi için 36 ay vadeli ve aylık yüzde 1.54 faiz uygulanacak.
Ekonominin lokomotifi KOBİ’lere yeni bir destek daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada daha önce verilmeye başlanılan 20 milyar TL’lik kredi paketinin devamı niteliğinde olan yeni bir kredi paketinin KOBİ’lere verileceğini söyledi. Albayrak şu paylaşımda bulundu: “Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.” Albayrak’ın verdiği bilgiye göre yeni paketten 125 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ’ler yararlanacak.
17 BANKA KATILDI
KOBİ’lere bu kapsamda azami 1.5 milyon TL kredi sağlanacak. KOBİ’lere 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli ve aylık yüzde 1.54, yıllık 18.48 faizle kredi sağlanacak. Türkiye Bankalar Birliği, yeni kredi paketinin önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılacağını bildirdi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) toplam 17 bankanın önümüzdeki haftadan itibaren, ‘KOBİ Değer Kredisi-2’yi kullandırmaya başlayacağını açıkladı. TBB’den yapılan açıklamada, “KOBİ’lerimizin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletilerek KOBİ Değer Kredisi-2 yeni kredi paketi hazırlanmıştır” denildi.
80 BİN KOBİ VAR
Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Ülkedeki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı olan KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi, 2019 yılı başında 14 bankanın katılımıyla uygulamaya alınmıştı. Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ, toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip oldu. KOBİ’lerin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletildi. “KOBİ Değer Kredisi-2” isimli yeni kredi paketi hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 milyar TL’lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlandı. Gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 banka iştirak etti. KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecek.
MB’NİN REZERVİ ARTTI
Bakan Albayrak, Merkez Bankası’nın altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.
İŞ DÜNYASI: BU KREDİ VİTES YÜKSELTİR
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Finansmana erişim noktasında KOBİ’lere önemli fırsatlar sunan bu paketten sektör sınırlaması olmaksızın bütün işletmelerin yararlanabilecek olması, dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme performansına olumlu yansıyacaktır. Bununla birlikte paketten yararlanabilecek KOBİ’lerin sayısının artırılması adına, ciro sınırlamasının yeniden değerlendirilerek 125 milyon liradan daha makul üst bir seviyeye çekilebileceğini düşünüyoruz.
ASKON Başkanı Orhan Aydın: Ekonomimizdeki dengeleme sürecinin rayında gittiği bu dönemde, ikinci paketin açıklanmış olmasını da beklentilerimiz açısından gayet yerinde buluyoruz. KOBİ’lerimizin canlanması ekonomiye de olumlu yansıyacaktır. İnşallah ilerleyen günlerde yeni KOBİ destek paketinin meyvelerini hep birlikte göreceğiz.
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayiciler olarak finansal piyasalarda sağlanan bu dengelenmenin ardından artık sıranın reel sektöre geldiğini bir süredir çeşitli vesilelerle ifade ediyorduk. ‘Kobi Değer Kredisi-2 Paketi’ni bu anlamda çok anlamlı ve değerli bir adım olarak görüyoruz. Toplamda 25 milyar TL’lik bu yeni paketin 17 bankamızın desteği ve katılımıyla uygulamaya konacak olması ise reel sektörümüze ayrı bir güven ve motivasyon sağlayacaktır. Bu değerli katkıyı, sanayi sektörümüzde üretimin canlanmasını sağlayacak bir ateşleyici olarak değerlendiriyoruz.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ’ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir.Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz. Birbiri ardına yapılan doğru müdahaleler sayesinde, ekonomimiz her gün daha da güç kazanıyor. Birinci KOBİ Değer Kredisi’nden 80 bini aşkın firma yararlandı. Şimdi KOBİ Değer Kredisi-2 ile 25 milyarlık yeni bir finansman penceresi daha açılıyor. Bu değerli katkıyı, sanayi sektörümüzde üretimin canlanmasını sağlayacak bir ateşleyici olarak değerlendiriyoruz.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken: Sıkıntı yaşayan KOBİ’ler desteklenirken yatırım yapmak isteyenlerin de cesareti artacak. Kredilerinin faiz oranları piyasaya göre daha makul. İlk bakışta aylık yüzde 1.54 ve yıllık yüzde 18.48 faiz KOBİ’ler için fazla görülebilir ancak piyasada halen yüzde 20’lerin üzerinde faizler var.
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