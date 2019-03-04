KOBİ’lere 250 milyon TL dijital dönüşüm desteği

Yerli ürünlerin dünya ile rekabetini artırmak ve teknolojik ürün ithalatını azaltmak amacıyla KOBİ’lere verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lere, uygulama ve ticarileştirme desteği vereceklerini belirterek, “Proje çağrısının bütçesini ilk aşamada 250 milyon lira olarak belirledik” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı.

PUAN SİSTEMİNE GÖRE

Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan kurum, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında ‘İmalat Sanayisinde Dijitalleşme’ temalı yeni çağrısına çıktı. KOBİGEL Programı kapsamında desteklenecek projelerin seçimi, yarışma usulüyle yapılacak. KOBİ’ler, www.kosgeb.gov.tr’den ilan edilen şekilde online olarak başvuru yapabilecek. Başvurusunda eksik bulunmayan KOBİ’lerin projeleri, seçici kurullar tarafından puanlanacak. Uygun bulunan projeler desteklenecek. Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştirmiş, ürün aşamasına gelmiş KOBİ’ler ile akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine uyarlamak isteyen işletmeler, ‘Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayisinde Kullanımı’, ‘İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti’, ‘İmalat Sanayisinde Akıllı Sensör Teknolojileri’, ‘İmalat Sanayisinde Otonom Robot Teknolojileri’, ‘Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri’ ve ‘İmalat Sanayisinde Siber Güvenlik’ alanlarında proje sunabilecek.

İLK KEZ VERİLİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için en önemli unsurlardan birinin akıllı dijital teknolojiler olduğunu bildirdi. Bu teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini önemli ölçüde tamamlayarak ürün aşamasına getiren ve ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’lere ilk kez devlet tarafından destek vereceklerini belirten Varank, uygulanacak bütüncül yaklaşımla hem dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini hem de kullanımını destekleyerek güçlü dijital ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Varank “Üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi isteyen KOBİ’lerin imkan ve kabiliyetlerini, yetkin insan kaynağını ve teknolojik altyapılarını KOSGEB desteğiyle artırmak istiyoruz. Böylece KOBİ’lere sağlayacağımız desteklerle akıllı teknolojilere erişebilecek. İkinci çağrımızla da akıllı dijital teknolojileri, imalat süreçlerine adapte ederek kullanacak KOBİ’leri destekleyeceğiz” dedi.