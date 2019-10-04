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KOBİ’lere ‘hesApplı’ destek

Turkcell KOBİ’ler için ‘hesApplı’ adıyla indirim uygulaması başlattı. İlk indirim ise yüzde 4’le akaryakıtta sağlanacak.

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KOBİ’ler için ayrıcalıklı çözümler sunan Turkcell, hesApplı adlı yeni bir platformu hesappli.com adresinde hayata geçirdi. Artık KOBİ’ler Turkcell’in satınalma gücünden yararlanarak avantajlar kazanacak. hesApplı’da ilk işbirliğiyse sektörlerinin liderleri Turkcell ve Petrol Ofisi arasında gerçekleşti. 

TASARRUF SAĞLAYACAK 

Bu işbirliğiyle hesApplı, kullanıcılarına yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarında akaryakıt alma imkânı sağlayacak. İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Petrol Ofisi Direktörleri Mehmet Abbasoğlu ve Yiğit Meral ile platformun gelişip kurulması aşamasında çözüm ortağı olan Avrasya Filo Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aslan katıldı. hesApplı, kullanıcılarına bu platform üzerinden kolaylıklar sağlamak için ilk işbirliğini Türkiye akaryakıt sektörünün lideri Petrol Ofisi’yle gerçekleştirdi. Tüm Türkiye’de yaygın 1.750’yi aşkın akaryakıt istasyonuyla en büyük dağıtım ağına sahip Petrol Ofisi ile Turkcell arasında yapılan anlaşmaya göre hesApplı kullanıcısı KOBİ’ler, araçlarından inmeden yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarıyla akaryakıt alabilecekler.Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “hesApplı sayesinde KOBİ’ler eski usul masraf prosedüründe bulunan; alışverişin ardından alınacak fiş, fişin muhasebeye ibraz edilmesi ve onaylandıktan sonra çalışana geri ödenmesi gibi uzun süreçler alan masraf işlemlerini dijitalleştirerek hem tüm tüketimlerinde tasarruf sağlayacak hem de büyük kurumsal firmaların satınalma tarafında yakalamış olduğu fiyat performans imkânlarına erişebilecekler” dedi. Petrol Ofisi Direktörlerinden Mehmet Abbasoğlu ile Petrol Ofisi Direktörlerinden Yiğit Meral uygulamanın KOBİ’lere fayda sağlayacağını söyledi. 

 

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