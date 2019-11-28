KOBİ’lere teknoyatırım desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Para dergisi tarafından düzenlenen ‘3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Teknoyatırım Destek Programı’nı yeniden düzenlediklerini duyurdu.
Varank “Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini de KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz. Bugün (dün) itibariyle çağrıya çıktık. Bu program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler” dedi.
ANADOLU’YA DA TEŞVİK
Bakan Varank, yine teknoloji tabanlı girişimlere sermaye desteği sunmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Tech-InvesTR programını hayata geçirdiklerini dile getirerek, “Bu kapsamda beş yeni girişim sermayesi fonu, teknoloji girişimleri için 1.1 milyar liralık kaynak oluşturacak. Bu fon, start-up’ların Ar-Ge sonucunda geliştirdikleri ürünü ticarileştirmek amacıyla yatırımlar yapacak” dedi. Varank “Yakın zamanda Bölgesel Girişim Sermayesi uygulamasını da başlatacağız. Biliyorsunuz ülkemizdeki girişim sermayesi uygulamaları, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında alt seviyelerde kalıyor. Büyüme potansiyeli taşıyan işletmeleri ve yeni bölgesel girişimleri bu fonla destekleyeceğiz. Anadolu’da faaliyet gösteren ve ihracat kabiliyeti geliştirebilecek firmaları da teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.
7.5 MİLYARLIK KREDİ
Zirvede konuşan Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil ise “İVME Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi kapsamında, 4 bini aşkın müşterimize 7.5 milyar TL kredi kullandırdık” dedi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da “PİLOT kapsamında bugüne kadar 1 milyon dolara yakın nakit desteği sağladık” dedi.
Bakan Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’ne hibrit aracıyla geldi.
Varank’tan HDP’li Garo Paylan’ı susturan cevap
Bakan Varank, TBMM Komisyonu’nda bakanlığının bütçesinin sunumunun ardından eleştirileri yanıtladı. HDP’li Garo Paylan’ın “İthal bir araba olan Mercedes ile geldiniz” sözleri üzerine Varank şöyle konuştu: “Makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye’de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Toyota, bu aracı yerli olarak Sakarya’da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. ‘Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım’ dedim, kullanıyorum.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.