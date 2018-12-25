KOBİ’lerin alacaklarına devlet garantisi geliyor
KOBİ’lere dönük ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ uygulaması başlıyor. Tahsil edilemeyen alacaklar ‘havuz’dan ödenecek. Bakan Albayrak, uygulamanın 1 Ocak’tan itibaren devreye gireceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasını devreye sokuyor. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre bakanlıkça milli bir sistem olan ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu’ kurulacak ve KOBİ’lerin tahsil edemedikleri alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.
HAVUZDAN ÖDENECEK
Kararın yayınlanmasının ardından twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ’lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın 1 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. Albayrak paylaşımında “KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ´lerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Albayrak, infografikle de sistemin işleyişine ilişkin bilgi aktardı. Buna göre, Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.
1 YILA KADAR TEMİNAT
Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ’leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ’ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta AŞ tarafından yürütülecek. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacak. Poliçelerin satışı ise sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından yapılacak. Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek. Sistem kapsamında, 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Kurulacak milli sisteme ilişkin usul ve esaslarla sistem kapsamında sunulacak ürüne ilişkin tarife ve talimatlar bakanlıkça düzenlenecek.
İŞ DÜNYASI MEMNUN
Alınan kararı değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, uygulamayı, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi adına çok önemli bir adım olarak gördüklerini ve kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ekonomide yaşanan olumsuzluklardan en hızlı etkilenen yapının KOBİ’ler olduğunu hatırlatan Turan “Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın hayata geçirilmesi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi daha dirençli kılacaktır” dedi.
Alacak sigortası ticareti büyütecek
Temel amacı, müşterilerin aldıkları mal ve hizmet bedelini çeşitli nedenlerle ödememeleri sonucunda mal satan firmanın zararının tazmin edilmesi olan ticari alacak sigortası, vadeli mal ve hizmet satışlarının sigortalanmasıyla ticaretin büyümesine katkıda bulunan bir ürün olarak değerlendiriliyor. Söz konusu sigortanın, talep ve arz ayağında yaşanan sorunlar nedeniyle KOBİ ölçeğinde yaygın olmadığı görülürken, şirket bilançolarının ortalama yüzde 30-40’ını oluşturan alacakların etkin yönetimi, KOBİ’ler için hayati önem taşıyor. Alacakların tahsilatında yaşanan problemler, şirketlerin likiditesini ve karlılığını olumsuz etkilerken, bazı durumlarda iflaslarına neden oluyor. Şirketlerin iflas nedenlerine bakıldığında, yaklaşık 4’te 1’inin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleşmesi dikkati çekiyor. Alacak sigortası, faktoring, çek, ipotek gibi alternatif bir ticaret finansman yöntemi olacak.
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