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Ekonomi

Kocaeli, Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisini ağırladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'na 398,4 metre uzunluğundaki MSC Tina adlı gemi konteyner getirdi. Geminin, bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olduğu belirtildi.

DHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:27
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Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya gelerek oluşturduğu 2M konsorsiyumuna ait 19 bin 224 konteyner kapasiteli MSC Tina, DP World terminaline yanaştı. 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan zorlu ticari şartlara rağmen, ülkenin Uzak Doğu ile ticaretinde önemli bir yere sahip olan 2M konsorsiyumu Türkiye’ye getirdiği gemilerin kapasitelerini artırma kararı aldı. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olma özelliği taşıyan geminin ilk durağı DP World Yarımca Limanı oldu. Pazartesi akşamı limana yanaşan 398.4 metre uzunluğundaki ve 59 metre genişliğindeki MSC Tina, yükleme/boşaltma işlemlerini bitirdikten sonra limandan ayrılarak İstanbul'a gitti.

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