Kocaeli’de ekmeğe yapılan zamma bakanlıktan ret geldi

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından 250 gram olan ekmeğin gramajı 200 grama düşürülerek aynı fiyat olan 1.25 TL'den satılmaya başlandı. 1.25 TL fiyattan aldıkları ekmeğin 50 gram daha az olarak satılmasına vatandaşlar büyük tepki göstererek, Kocaeli Valiliği’ne şikayette bulundu.

Vatandaşların tepkisi üzerine harekete geçen Kocaeli Valiliği tarafından il genelindeki denetlenen 51 fırından 40'ına izinsiz olarak ekmeğin gramajını düşürmesinden dolayı ceza kesti.

Kesilen cezalar sonrasında Kocaeli Fırıncılar Odası zam talebinde bulununca, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu talebi onayladı. Değişiklik sonrasında ekmeğin gramajı 250 gramdan 210 grama düşerken, fiyatı ise 1,25 TL olarak aynı kaldı.

Yapılan zammın ardından Ticaret Bakanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nden Ticaret İl Müdürlüğü’ne ret yazısı geldi. Bunun üzerine Kocaeli’de tekrardan 250 gram ekmeğin 1.25 TL’den satışa sunulmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Kocaeli Fırıncılar Odası’nın talebiyle 210 gram ekmeğin 1.25 TL’den satılmasına karar vermiştik. 8 Ekim’de bakanlıktan bize bir yazı geldi.

Tüm illerde olduğu gibi Kocaeli’de de ekmek zammının uygulanamayacağının talimatı elimize ulaştı. Biz de yönetim kurulu toplantısı sonucunda bakanlığın talimatını bugünden itibaren uygulamaya koyduk. Fırıncı esnafının sıkıntısı büyük, bu şartlarda zarar etmeye devam edecekler” dedi.