Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili olacak.