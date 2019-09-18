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Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

Kocaeli'deki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gebze OSB-Darıca Sahil Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili olacak.

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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