Koç’tan dijital çağa uygun hamle

KoçDigital adıyla hayata geçen yeni şirket ‘İleri veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti (IoT)’ konularında hizmet verecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Kendi ihtiyacımızdan doğan ve dijital dönüşüm vizyonumuzun bir parçası olan KoçDigital’in hem topluluğumuzu hem ülkemizi yeni dijital çağa hazırlamada önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. KoçDigital’in önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar TL seviyesinde ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip. Vizyonumuz Türkiye ile sınırlı değil. Sunacağımız hizmetleri Türkiye dışındaki coğrafyalara da taşıyarak, ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu ise yaptığı konuşmada, KoçDigital’in iş modeli ile yaratacağı avantajlara dikkat çekerek “KoçDigital müşterileri, hem KoçSistem hem de BCG ekiplerinin uzmanlığından faydalanacak. Bu sayede problemlerin teşhisi, çözümü ve uygulama aşamalarında çok önemli değer yaratacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, KoçDigital’in KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak kurulduğunu belirtti. Akarca, “Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etmeye, işletmeleri geleceğin dijital dünyasına ve rekabet ortamına bugünden hazırlamaya devam edeceğiz” dedi. BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ise “BCG olarak Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. KoçDigital ayrıca KoçDigital Akademi ile eğitim de verecek.