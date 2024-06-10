Kodlarla oynuyorlar! Plastikte şark kurnazlığı

Plastik sektöründe yoğun olarak kullanılan ve gümrükte referans fiyat uygulanan polietilen ve polipropilen hammadde ithalatında İran'dan gelen malların usule uygun olmayan şekilde tarifesinin değiştirildiğinin öğrenilmesi sektördeki üreticilerin tepkisine yol açtı. Sektör temsilcileri, bu hammaddelerin sadece ambalaj değişimi ya da içine bir miktar boya katılarak sanki kompaund ürünmüş (Bir çeşit işlenmiş hammadde) gibi ülkeye sokulduğunu, bunun TÜİK verilerinde de görülebildiğini dile getiriyor. Zira TÜİK verilerine göre, İran'dan 3901.20.90.00.12 GTİP kodlu polietilen kompaund ithalatı geçen yıl aylık ortalama 3 milyon ton civarındayken, bu yılın ilk çeyreğinde tonajların dikkat çekici şekilde arttığı görülüyor. Söz konusu kompaund maddenin İran'dan ithalatı ocakta 4,8 milyon ton, şubatta 8,9 milyon ton, martta ise 11,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

KODLARLA OYNUYORLAR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi ve 33'üncü Plastik Ambalaj Sanayii Komitesi Başkanı Serkan Güleç, "İranlı bu üreticiler, genellikle hammaddede hiçbir işlem uygulamadan doğrudan ambalaj ve GTİP kodu değiştirerek farklı bir ürünmüş gibi ülkemize ihraç ediyor" dedi. Polietilen ve polipropilen hammaddeleri için gümrükte referans fiyat uygulaması olduğunu hatırlatan Güleç, "GTİP kodu 3901.20.90.00.12 olarak değiştirilerek polietilen kompaundu olarak beyan edildiğinde bu GTİP, referans listesinde olmadığı için devletimiz de vergi kaybına uğruyor" diye konuştu.

EROĞLU: GÜMRÜKLERDE DENETLEME ARTIRILSIN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da, bu şikayetlerin son dönemde arttığını belirterek, ilgili ürüne ilişkin gümrükte denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, Doğu Beyazıt'taki gümrük kapısı Gürbulak'tan polietilen kompaundı olarak ülkeye getirilen ürünlerin kırmızı hat uygulamasına daha fazla sokulmasıyla usulsüz işlemlerin tespitinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Denetimlerin artırılmasıyla sorunun önlenebileceğini söyleyen Eroğlu, ancak bu ürüne de bir gözetim getirilmesi istenmesi halinde buna karşı olduklarını savundu. Eroğlu, "Petkim, polietilen kompaundının sadece yüzde 12'sini üretiyor, yüzde 88'i ithal edilmek zorunda. Türkiye'de üretimi bu kadar düşük olan bir ürün için ek vergi istenirse bu çok yanlış olur ve sektörü olumsuz etkiler" ifadelerini kullandı.