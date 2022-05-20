Kolombiya-Türkiye ticaret ilişkileri 4 yılda 2 milyar doları aşacak

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez tarafından "Atatürk Düşüncesinin Mirası" isimli bir konferans gerçekleştirildi.

Marquez, konferansta yaptığı konuşmada, Kolombiya-Türkiye ticaret ilişkisinin gelecek 4 yıl içinde 2 milyar doları aşmasını istediklerini belirterek, "Bu vizyonla, ilişkilerimizi her zamankinden daha güçlü hale getireceğiz." dedi.

Ankara ve Bogota'nın harika bir ticaret ilişkisi ve dengesine sahip olduğunu belirten Marquez, "Harika bir ticaret dengesine sahibiz. Şimdilik daha çoğu Kolombiya'ya gidiyor (Türkiye'nin ithalatı daha yüksek), ancak bunu bir kazan-kazan durumuna getirebiliriz." ifadesini kullandı.

Marquez, yaratılacak fırsatlarla yoksulluğun azaltılacağını kaydederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya'yı stratejik bir müttefik haline getirmek için önemli bir karar verdi. Kendisine bunun için çok müteşekkiriz." dedi.

- "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİNDEN İLHAM VEREN DERSLER ALDIM"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, yıllar önce kendisine eşinin kuzeninin Türk eşi tarafından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili 2 kitap hediye edildiğini belirterek, Atatürk'e derin bir hayranlık duyduğunu ve bu hayranlığı anlatmak için konuşmasını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hediye edilen 2 kitaptan birisinin Atatürk'ün biyografisi olduğunu kaydeden Marquez, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisine sahip olduğum anda onun vizyonunun derinliğini anlamaya başladım. Bunun yanı sıra, siyasi kariyerimde, parlamento kariyerimde ve şimdi de Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak bana ilham veren dersler aldım."

Marquez, Atatürk'ün mirasının sınırları aştığını vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk, hayatın öneminin her zaman güce sahip olmak değil, köklü dönüşümler yapabilmek olduğunu düşünen birisiydi." dedi.

Atatürk'ün eğitime verdiği öneme dikkati çeken Ivan Duque Marquez, şunları kaydetti:

"Atatürk eğitime inandı ve her zaman eğitimin toplumsal boşlukları kapatmanın en iyi yol olduğunu düşündü. Bir vatandaşı eğitimle güçlendirdiğinizde, onun yaratıcılığının ve yeteneğinin hayattaki yükselişinin içsel gücü haline gelmesine izin vermiş olursunuz. Bu durum, eğitimin çok erken dönemlerinden, üniversite düzeyindeki yüksek eğitime kadar gider. Bunun Kolombiya'da bizim üzerimizde de önemli bir etkisi oldu. Çünkü son 4 yılda, toplumsal ayrımları kapatmanın ana kaynağı olarak eğitimden ilham alarak, düşük gelirli ailelerin çocuklarına olan ilgiyi artırabildik, böylece onlara bütünleyici erken çocukluk eğitimi sağladık."