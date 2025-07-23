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Ekonomi

Komşu, ABD'ye mesajını iletti! Petrol akışı Türkiye'den sağlanacak

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol ihracatı konusunda varılan yeni anlaşmanın ardından Bağdat ile Washington arasında önemli bir temas gerçekleşti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması gerektiğini ilettiği aktarıldı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
Komşu, ABD'ye mesajını iletti! Petrol akışı Türkiye'den sağlanacak
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sudani'nin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Sudani, görüşmede, Irak'ın ekonomik vizyonuna değinerek, Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasının ve petrol varlıklarını hedef alan tüm kaçakçılık ve yasa dışı uygulamaların sona erdirilmesinin önemine dikkat çekti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Selahaddin ve Kerkük vilayetlerindeki petrol tesislerine yönelik son saldırılara dikkat çeken Sudani, bu saldırıların Irak'ın ulusal ekonomisini hedef aldığını belirtti.

Sudani, bu saldırıların Petrol Bakanlığı ile IKBY'de faaliyet gösteren Amerikan şirketleri arasında Kerkük ve Selahaddin'deki bazı petrol sahalarının işletilmesine yönelik anlaşmanın imzalanmasıyla aynı döneme denk gelmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

ANLAŞMA IRAK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Başbakan Sudani ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ürettiği petrolü ve petrol dışı gelirleri merkezi hazineye teslim etmesinin, yürürlükteki bütçe yasası ve ilgili Federal Mahkeme kararına uygun şekilde, federal hükümet ile bölge hükümeti arasındaki mali ve hukuki engellerin çözümüne katkı sağladığını belirtti.

Haşdi Şabi yasasının da ele alındığı görüşmede Sudani, bu yasanın parlamentoya sunulmasının hükümetin izlediği güvenlik reformu kapsamında olduğunu, bu reformların parlamento tarafından onaylanan hükümet programının bir parçası olduğunu ifade etti.

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