Komşu doğal gaz için düğmeye bastı! ''Emin değiliz ama...''

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Helenik Hidrokarbon Kaynakları İşletmesi (EDEY) ile gerçekleştirdiği çalışma toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın yakın gelecekte ağırlık vereceği hidrokarbon arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

EDEY merkezinde yapılan toplantı vesilesiyle konuşan Miçotakis, "Bugün size ülkemizin muhtemelen sahip olduğu doğal gaz kaynaklarının araştırılmasına hız verileceğini duyuruyoruz. Tekrar vurguluyorum, emin değiliz ancak yapılan araştırmalara göre, ülkemiz muhtemelen hem ana karada hem de deniz alanında önemli miktarda kaynağa sahip." dedi.

Yunanistan'ı doğal gaz bulunduğuna ilişkin iyimser kılan kanıtlar olduğunu belirten Miçotakis, "Ülke olarak ekonomik açıdan kullanıma değer doğal gaz kaynaklarımız olup olmadığını kesin olarak bilmemiz gerek." diye konuştu.

- ARAŞTIRMALAR İYON DENİZİ VE GİRİT'İN GÜNEYBATISINDA YOĞUNLAŞACAK

Miçotakis, araştırmalar için altı bölgeye yoğunlaşıldığını belirterek bu altı noktadan birinin Epiros bölgesinde, ikisinin İyon Denizi'nde, birinin Kiparissia Körfezi'nde, diğer ikisinin ise Girit'in güneybatısında olduğunu kaydetti.

Araştırma takvimine ilişkin bilgi de veren Miçotakis, Yunanistan'ın doğal gazın kullanımında yol almak için 2023 sonuna kadar kullanılabilir ölçüde doğal gaz kaynağına sahip olup olmadığını bilmesi gerektiğini ifade etti.

- "UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ, DOĞAL GAZ PİYASASINDAKİ VERİLERİ DEĞİŞTİRDİ"

Miçotakis, Ukrayna'daki savaşın ardından oluşan mevcut durumun Avrupa'nın "yapısal enerji zayıflıkları" olduğunu kanıtladığını savunarak bunun, tüm doğal gaz piyasasındaki ve üretim ayağındaki verileri değiştirdiğini ileri sürdü.

Ukrayna'daki savaşa kadar, Yunanistan gibi, doğal gaz piyasasına girecek yeni ülkeler için yeni doğal gaz kaynaklarından faydalanmanın, düşük doğal gaz fiyatları nedeniyle genellikle ekonomik açıdan çekici olmadığını belirten Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu değişen bir gerçeklik. Doğal gazın dünya genelindeki fiyat seyri, Rus doğal gazından bağımsızlaşma planları, doğal gazın önümüzdeki yıllarda ulaşım yakıtı olarak oynayacağı rolün önemi, bizi stratejimizi yeniden tanımlamak zorunda bırakıyor."

Miçotakis, doğal gaz kaynaklarının araştırılmasına hız verilmesinin Yunanistan'ın yeşil enerji alanındaki planlarını ise değiştirmeyeceğini ifade etti.