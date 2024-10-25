Diyab, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye bizim için çok etkili bir ülke, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve Başbakan Sudani ile görüşmesi sonrasında her iki tarafa da fayda sağlayan ve pratik yönleri olan en önemli anlaşmalardan biri olan 'çerçeve anlaşması'na varıldı. Anlaşmada komşu Türkiye'nin Irak'taki sulama projelerine katkıda bulunma talebi de yer alıyordu." dedi.

Irak'ın suyu kullanma biçimini yeniden değerlendirdiğini ifade eden Diyab, "Sulama projeleri için altyapının inşası konusunda Türk tarafıyla mutabakata varıldı. Sulama projelerinin altyapısını geliştirmek üzere Türk şirketlerine 6 proje verildi." diye konuştu.

-"YAKINDA BİR TEKNİK HEYET ANKARA'DA TÜRK TARAFIYLA BİR ARAYA GELECEK"



Irak Su Kaynakları Bakanı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türk firmaları tarafından yürütülen projelerin bir kısmını belirledik, bunlardan en önemlisi sulama projesi. Türk tarafı sulama projelerini uygulamaya hazır olduğunu ifade etti. Söz konusu projeler, doğrudan Bakanlar Kurulu'ndaki Danışma Kurulu tarafından takip ediliyor ve bu projelerin ilk tasarımları sunuldu, biz de Türkiye'den bu tasarımların modern standartlara göre güncellenmesini istedik. Eğer Türkiye Amara (şehir) sulama projesi gibi bu projeleri hayata geçirirse Irak'ın güneyinde ve çok önemli bir bölgedeki su ihtiyacını karşılayacak. Böylece su israfı konusundaki tartışmalar sona erecek. Yakında bizden bir teknik heyet Ankara'da Türk tarafıyla bir araya gelecek."



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