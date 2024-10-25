İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2869
  • EURO
    37,1908
  • ALTIN
    2996.7
  • BIST100
    8865.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Komşu Türkiye'ye emanet etti: Türkler geliştirecek
Ekonomi

Komşu Türkiye'ye emanet etti: Türkler geliştirecek

Komşu ülkede sulama alt yapısını Türk firmaları geliştirecek. Irak Su Kaynakları Bakanı Avn Diyab, sulama projelerinin altyapısını geliştirmek üzere Türk şirketlerine 6 projenin verildiğini söyledi. Diyab, Irak'tan teknik bir heyetin su dosyasını görüşmek ve sulama projelerini uygulamak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

AA25 Ekim 2024 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Komşu Türkiye'ye emanet etti: Türkler geliştirecek
ABONE OL

Diyab, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye bizim için çok etkili bir ülke, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve Başbakan Sudani ile görüşmesi sonrasında her iki tarafa da fayda sağlayan ve pratik yönleri olan en önemli anlaşmalardan biri olan 'çerçeve anlaşması'na varıldı. Anlaşmada komşu Türkiye'nin Irak'taki sulama projelerine katkıda bulunma talebi de yer alıyordu." dedi.

Irak'ın suyu kullanma biçimini yeniden değerlendirdiğini ifade eden Diyab, "Sulama projeleri için altyapının inşası konusunda Türk tarafıyla mutabakata varıldı. Sulama projelerinin altyapısını geliştirmek üzere Türk şirketlerine 6 proje verildi." diye konuştu.

-"YAKINDA BİR TEKNİK HEYET ANKARA'DA TÜRK TARAFIYLA BİR ARAYA GELECEK"

Irak Su Kaynakları Bakanı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türk firmaları tarafından yürütülen projelerin bir kısmını belirledik, bunlardan en önemlisi sulama projesi. Türk tarafı sulama projelerini uygulamaya hazır olduğunu ifade etti. Söz konusu projeler, doğrudan Bakanlar Kurulu'ndaki Danışma Kurulu tarafından takip ediliyor ve bu projelerin ilk tasarımları sunuldu, biz de Türkiye'den bu tasarımların modern standartlara göre güncellenmesini istedik. Eğer Türkiye Amara (şehir) sulama projesi gibi bu projeleri hayata geçirirse Irak'ın güneyinde ve çok önemli bir bölgedeki su ihtiyacını karşılayacak. Böylece su israfı konusundaki tartışmalar sona erecek. Yakında bizden bir teknik heyet Ankara'da Türk tarafıyla bir araya gelecek."

Petrole karşılık 12 adet Rafale jeti

Komşudan mega projeye övgü

ABD'den Türkiye'nin de dahil olduğu dev proje için sürpriz açıklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.