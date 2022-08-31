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Ekonomi

Komşuda ''petrol'' krizi! ''Bu çok tehlikeli''

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol üretimi, yeni rezerv bulunmadığı ya da büyük ölçekli yeni yatırım yapılmadığı takdirde 2027'e kadar neredeyse yarıya inebilir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi meclisinin petrol ve doğalgaz komisyonu üyesi Karwan Gaznay, 'Bu çok tehlikeli. Durum endişe verici, fakat Irak devletiyle sorunlarımızı çözersek sorun olacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni blokları geliştirilerek üretim artırabilir. Çok fazla rezervimiz var' dedi.

Reuters31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
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Diplomatlar, yetkililer ve enerji uzmanlarına göre, IKBY için petrolün temel gelir kaynaklarından biri olduğu göz önüne alındığında bölgesel yönetimin yaşadığı finansal zorluklar artabilir.

Reuters tarafından görülen resmi belgelere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin idaresi altındaki bölgelerde petrol üretimi doğru sahalara yatırım yapılması halinde beş yıl içinde günde 580,000 varile çıkabilir ve bu miktarın 530,000 varili ihracata yönlendirilebilir.

Ancak yatırımların durdurulması halinde ihracat, eski petrol kuyularında randımanın düşmesiyle 240,000 varile inebilir.

"BU ÇOK TEHLİKELİ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi meclisinin petrol ve doğalgaz komisyonu üyesi Karwan Gaznay, "Bu çok tehlikeli. Durum endişe verici, fakat Irak devletiyle sorunlarımızı çözersek sorun olacağını sanmıyorum. Bu durumda yeni blokları geliştirilerek üretim artırabilir. Çok fazla rezervimiz var" dedi.

IRAK'TA PETROL KRİZİ

Irak Yüksek Federal Mahkemesinden 15 Şubat'ta çıkan kararda, "IKBY'deki petrol ve gaz yasası, federal yönetim (Bağdat) anayasasına aykırıdır ve yasal değildir." ifadelerine yer verilmişti.

Kararda, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanına bilgi vermek zorunluluğu getirilerek, "Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığına teslim edilmeli." ifadesi yer almıştı.

IKBY hükümeti ise mahkemenin kararının "adaletsiz" ve "anayasaya aykırı" olduğu açıklamasını yapmıştı. Açıklamada, IKBY'nin Irak Anayasası'nda yer alan haklarından feragat etmeyeceği ve bu konuda federal hükümetle birlikte anayasal bir çözüme ulaşma çabalarını sürdüreceği kaydedilmişti.

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