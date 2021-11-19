Komşudan kritik karar! ''Türkiye ile bu konuda çalışacağız''

AA 19 Kasım 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 13:47

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, DEİK organizasyonunda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Irak Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICC) iş birliğinde Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid, bu forumda ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Forumda özel sektörün de bulunmasının çok önemli olduğunu ifade eden Obaid, özel sektörün kamudan görevi alıp, ülkeler arasında siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerin gelişmesinde öncü olduğunu söyledi.

Obaid, Irak'ta DAEŞ'in bazı bölgeleri ele geçirdiğini, sonrasında bu bölgelerin teröristlerden temizlendiğini anlatarak, "Şimdi bu bölgelerin, imar ve kalkınması meselesi var. Bugünkü toplantımızda inşallah ortaklıklar için imza atacağız, anlaşmalar yapacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile sabah bir araya geldiğini bildiren Obaid, şunları kaydetti:

"Özellikle iş adamları için vize kolaylığı getirilmesi konusunda anlaşmaya vardık. 5 yıla kadar müteahhitlere çok girişli çıkışlı vizeler verilmesi konusunda hemfikiriz. Önümüzdeki dönemde bunu yaygınlaştıracağız ve diğer kesimlere de bunu yayacağız. İki ülke arasında her ay 1 ila 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi söz konusu. Bu daha da gelişebilir. Aynı coğrafyanın insanlarıyız, Türkiye'nin ekonomik alandaki deneyimi ve tecrübesi bizim için örnektir."

Obaid, Kovid-19'un bütün dünyayı etkilediğini, ekonomik alanda bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomiler etkilendi, mutlaka ekonomik bölgesel kümeler olması lazım. Bu aynı zamanda bölgenin ekonomik, siyasi ve sosyal yönden istikrarı için büyük etken teşkil edecektir. Dünyada kaynak temin edilmesinde sıkıntılar çekilmektedir. Ülkeler ve özel sektörler arasında çalışmaların yapılması lazım. Artık yeşil yatırım ve akıllı yatırımdan söz ediliyor. Bu alanda fiyatların istikrarı da çok önemli. Bu forumda, gelecekte önemli projeler üzerinde de durmamız lazım. Temiz enerji gibi yeni sanayi alanları var. Irak hükümeti ticaretin desteklenmesi alanında bir dizi kararlar aldı. Türkiye ile bu konuda çalışacağız, güzel yansımaları olacaktır."

Bakan Obaid, Türkiye'nin Irak'ta gerçekleştirdiği projelerin başarı sağladığını anlatarak, ulaşım ile ilgili oluşan bazı sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını, halkların refahı için ortak çalışmaların gerçekleştirileceğini dile getirdi.

- "YATIRIM FIRSATLARI BİZİM ARAMIZDA DAHA İYİ BİR İŞ BİRLİĞİNE ORTAM SAĞLAYACAKTIR"

Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talib Abdullah Baish ise Irak'ta yatırım vadeden çok büyük imkanların bulunduğunu belirtti.

Bilhassa demir yolu sektöründe 12 projelerinin bulunduğunu aktaran Baish, "Ticaret alanında yatırımlar birkaç eksen üzerinde yapılmaktadır. Projelerimizden 6'sı netleşti, bunun altyapısını yapmak için hazırlık safhasındayız." dedi.

Baish, limanlarda yatırım yapmak için büyük bir projelerinin bulunduğunu belirterek, "3 tane sanayi bölgemiz var. Şu anki limanların ve lojistik hizmetlerinin genişletilmesi doğrultusunda çalışıyoruz. Yatırım fırsatları bizim aramızda daha iyi bir iş birliğine ortam sağlayacaktır. Bir araya gelirken tüm dürüstlüğümüzle buna devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "KUSURSUZ BİR EKONOMİK DÖNÜŞÜM YAPMAK İSTİYORUZ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah Othman da Türkiye'de bulunmaktan onur duyduklarını belirterek, bu forumda, müşterek hizmet sunmak, ticari ilişkileri daha iyi yerlere taşımak için bir arada olduklarını kaydetti.

Othman, bütün çalışmaları anayasaya bağlı olarak yürüttüklerini ifade ederek, "Kusursuz bir ekonomik dönüşüm yapmak istiyoruz. Devletimiz ve ticari ilişkilerimizle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bireysel girişimlerden uzak, sadece ortaklaşa çalışarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Böylece tüm diğer sektördeki katılımcılarla bütünleşelim ve çalışalım istiyoruz." diye konuştu.

IKBY'de şu anda bölgesel olarak ekonomik yapılarını geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Othman, şunları kaydetti:

"Irak merkezi hükümeti ile IKBY olarak aramızda sorun olmasını istemiyoruz, ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. IKBY'de ihracata dayalı çok büyük bir kalkınma var. Bizim yeşil yatırımla ilgili çalışmalarımız olacak. Tüm dünya şu anda bu alanda çalışıyor. Bunun üzerine odaklanacağız. Türk tarafı olarak sizlerin yeşil yatırımlarınızı bekliyoruz. Uluslararası nakliyat konusunu birlikte geliştirebiliriz. IKBY olarak, bankacılık sektörünü de ticari sektörü geliştirirken geliştirmemiz lazım."