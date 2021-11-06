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Ekonomi

Komşudan petrol itirafı: Ülkeye gizlice getirmek zorunda kalıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rızayi, 'Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz.' dedi.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 11:38 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:38
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savunan Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

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