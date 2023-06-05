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Ekonomi

Komşudan Türkiye'ye işbirliği teklifi: Tüm fırsatları değerlendiriyoruz...

Petrol zengini komşu ülke Irak, Türkiye ile yeni dönemde ekonomi, kalkınma, ve terörle mücadelede işbirliğinin artmak istediğini bilirdi. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf Türkiye'ye yönelik 'Irak olarak dengeli, istikrarlı ilişkiler ve iki ülke halkının çıkarı için tüm fırsatları değerlendiriyoruz.' dedi.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
Komşudan Türkiye'ye işbirliği teklifi: Tüm fırsatları değerlendiriyoruz...
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Bağdat-Ankara ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini ve yeni dönemde de ekonomi, kalkınma, ve terörle mücadelede işbirliğinin artmasını istediklerini söyledi.

KOMŞUDAN TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNİ TEKLİFİ

Sahhaf, Türkiye'deki seçimler sonrası oluşan yeni dönemde Irak-Türkiye ilişkilerinin seyri ve beklentiler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Sahhaf, "Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkiler, tüm alanlarda gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanması Türk halkının iradesini gösteriyor." dedi.

Irak dış politikasının "halkların iradesine saygı" temeline dayandığını belirten Sahhaf, "Komşu ve kardeş Türk halkının bu yöndeki kararını saygıyla karşılıyoruz." diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTIYOR"

Yeni dönemde iki ülke ilişkilerine yönelik beklentiler hakkında ise Sahhaf, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de ekonomi, kalkınma, su ve terörle mücadele gibi tüm alanlarda ortak diyalog temelinde ilerlemesinden yanayız ve işbirliğimizin artmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de artıyor. İki ülke arasında yakınlaşmaya vesile olacak her türlü diyalog önemlidir. Irak olarak dengeli, istikrarlı ilişkiler ve iki ülke halkının çıkarı için tüm fırsatları değerlendiriyoruz."

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