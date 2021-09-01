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Ekonomi

Komşular arasında gaz krizi: Kentler karanlığa büründü

Irak'ın İran'dan ithal ettiği gaz iki ülke arasında krize neden olmaya devam ediyor. İran, Irak'ın birikmiş borçları nedeniyle gaz akışını azalttığını duyurdu. Öte yandan ödemelerini alamayan İran'ın gaz akışını azaltması kentlerde elektrik sıkıntısına neden oluyor.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:13
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Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen gaz miktarının Tahran yönetimi tarafından günlük 49 milyondan 8 milyon metreküpe düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun ülkede ciddi elektrik kesintileri riskine neden olduğu ifade edilerek, İran Enerji Bakanlığı ve Bağdat Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) açıklama yapan İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mihran Emir Mueyni, Irak'a ihraç edilen gaz miktarının azaltıldığını doğruladı.

Irak yönetiminin, İran'dan ithal ettiği doğalgaz ve elektrik ücretini ödemediğini ve İran'ın hukuk çerçevesinde ihracat miktarını düşürdüğünü aktaran Mueyni, "İhracatta anlaşma karşılıklıdır ve her iki tarafın da anlaşmanın hükümlerine uyması gerekiyor. Şimdi Irak, bu atılan adımı eleştirmemeli çünkü aldığı gaz ve elektrik ödemelerini zamanında yapmadı." dedi.

Irak'ın doğalgaz ve elektrik ithalatı yaptığı komşusu İran'a yaklaşık 5 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor. Irak Elektrik Bakanlığı ise söz konusu borcun ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödenemediğini bildirmişti.

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