Komşulara 17,4 milyar dolarlık ihracat

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 188,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, ocak-eylül döneminde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 17 milyar 432 milyon 205 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 501 milyon 334 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 7 milyar 507 milyon 983 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 428 milyon 281 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 169 milyon 207 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 765 milyon 441 bin dolarla İran, 1 milyar 489 milyon 386 bin dolarla Gürcistan ve 1 milyar 71 milyon 904 bin dolarla Suriye takip etti.

9 aylık dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 37,8 ile Gürcistan'a, yüzde 34,9 ile Bulgaristan'a ve yüzde 22 ile Irak'a yapılan ihracatta gözlendi.

- KOMŞULARA EN FAZLA KİMYEVİ ÜRÜN SATILDI

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 6 komşu ülkeye 2 milyar 765 milyon 590 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu sektörü 2 milyar 300 milyon 753 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 697 milyon 625 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler 11 milyon 524 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 13 milyon 290 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri", 24 milyon 984 bin dolarla "fındık ve mamulleri" şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmezken Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret yapılmıyor.