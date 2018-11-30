Komutanın gözünden Türk savunma sanayisi vitrine çıktı

Türk savunma sanayisince güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan yerli ve milli ürünler, üst düzey bir askeri yetkili tarafından Pakistan'daki 10. IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde çok sayıda ülkeden üst düzey askeri ve sivil yetkiliye tanıtıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 25 firma ürün ve kabiliyetlerini sergilerken, askeri ve sivil birçok heyetle görüşmeler gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında düzenlenen seminerde ise yerli ve milli ürünler, üst düzey bir yetkili tarafından dünyanın birçok noktasından etkinliğe katılan ülke temsilcileriyle paylaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Cemal Balıkçı, seminerin yüksek katılımla gerçekleştirilen oturumunda, Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba, SOM Seyir Füzesi, Lazer Güdüm Kiti, Kanatlı Güdüm Kiti, Teber Lazer Güdüm Kiti, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O, Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, insansız hava araçları Anka, Bayraktar TB2, Karayel, Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Cats Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, Aselpod Hedefleme Sistemi, Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet, Ana Muharebe Tankı Altay ve MİLGEM gibi ürün ve projeleri anlattı.

Tuğgeneral Balıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunumunda Türk uçaklarının havadan yere ilk taarruzundan başlayarak savunma ve havacılık sanayisinde bugünlere nasıl gelindiğini ve son dönemde güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlanan yerli ve milli ürünleri katılımcıların bilgisine sunduğunu söyledi.

Sunumunda, Türkiye'nin savunma ve havacılıktaki serüveninin satır başlarına değindiğini ifade eden Tuğgeneral Balıkçı, şöyle konuştu:

"1925 ve 1941'de Türkiye'nin havacılık alanında yapmış olduğu sıçrama noktalarını belirttim. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında dış yardımların kesilmesinden büyük ders çıkardığımızı, aldığımız bu derslerle Savunma Sanayii Başkanlığının kurulduğunu, buradan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi seçkin müesseseler kurularak büyük sıçramalar, açılımlar yaptığımızı anlattım. Hassas Güdüm Kiti konusunda dünyayla birlikte çok iyi geliştirmeler yaptığımızı, ROKETSAN ve ASELSAN'ın geliştirmiş olduğu hassas güdüm kitlerini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında başarıyla kullandığımızı, yüksek başarıyla harekatları gerçekleştirdiğimizi ve buna tüm dünyanın gıptayla baktığını paylaştım. Geliştirmelere devam edeceğimizi dile getirdim. 2023 vizyonumuz çerçevesinde geliştireceğimiz milli platformlarımızın serisini sundum. Böylece önümüzdeki yol haritasını da dünyayla paylaşmış olduk."

"Gurur verici"

Yaptığı temaslar çerçevesinde Türk savunma sanayisi şirketlerinin Pakistan ve bölgede nasıl algılandığına ilişkin de değerlendirmede bulunan Tuğgeneral Balıkçı, şunları kaydetti:

"Burada gördüğüm, savunma sanayimiz Pakistan'da bir numara. Şirketlerimiz, bu bölgenin en gelişmiş ürünlerini sunuyor. Fuarda, savunma sanayisi firmalarımızın bulunduğu salonlar bölge ülkelerinin büyük ilgisini çekiyor. Bölge ülkelerinin istekli ve arayış içinde olduklarını gördüm. Bu bizim için gurur verici bir olay. Bu bölgede ve Afrika'da umutlarımızın daha fazla olabileceğini değerlendiriyorum. Birlikte daha çok çalışarak, fikirlerimizi birleştirerek, Hava Kuvvetlerimizin laboratuvar vazifesi çok iyi kullanılarak yeni ürünler geliştirebileceğimizi ve savunma sanayisinde ilkler arasında yer alabileceğimizi tahmin ediyorum. Bu da görülüyor zaten. 2023 vizyonu çerçevesinde sunmuş olduğumuz Milli Muharip Uçağımız, Hürjetimizin de kısa sürede realize olacağına inanıyorum. Bunun için altyapımız, personelimiz, isteğimiz, umutlarımız var. Çalışıp, daha iyi şeyler yapacağız."