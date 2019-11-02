Konaklama Vergisi 6-18 lira olacak

Tasarıda kabul edilen maddelerden bazıları şöyle:

Kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 lira; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 lira; 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 lira; 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 lira; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 lira olacak

12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak

Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden binde ikiye çıkarılıyor

Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euron veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olacak.

Hakemlere vergiEser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.

Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak

Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine iadesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılıyor.