Kongre turizmi İstanbul’a dönüyor
İstanbul ‘kongreler şehri’ unvanını yeniden kazanmak için atağa kalktı. THY, TÜRSAB ve TÜROB’un çabalarıyla İstanbul’da şubat ayında 1.000 İtalyan tur operatörü ‘Welcome Travel Spa’ kongresine katılacak.
İstanbul 2013 yılında dünyada 8’inci sırada olduğu kongre turizminde terör saldırılarıyla geri sıralara düşerken, yeni bağlantılarla eski günlerine geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ve TÜROB girişimleri; İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve TÜRSAB gibi kuruluşların katkılarıyla İtalya’nın en büyük tur operatörlerinden Welcome Travel Spa’nın genel kurul toplantısı ve 20. yıl kutlama etkinlikleri İstanbul’a alındı.
THY ÇOK ETKİLİ OLDU
Yaklaşık 1.000 üst düzey turizmcinin katılacağı organizasyon Şubat 2019’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, söz konusu organizasyonun Welcome Travel yetkilileri ile başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği ve THY Roma ofisi tarafından kurulan temaslar neticesinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin gündeme getirildiğini kaydetti. Eresin, ilk görüşmelerin ardından geçen ay düzenlenen TTG Rimini Turizm Fuarı’nda Welcome Travel yetkilileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği, TÜROB ve THY yetkililerince yapılan yoğun çalışmalar neticesinde toplantının İstanbul’a alındığını belirtti.
48 SAATTE REKOR BAŞVURU
Kongre için Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun Roncaglia ile THY Roma Müdürü Mustafa Hakan Yılmaz’ın yoğun çabaları olduğunu kaydeden Müberra Eresin, “İstanbul, bir kongreler şehridir. Welcome Travel Spa’nın İtalya’da 600’den fazla satış ofisi bulunuyor. Bu ofislerin tüm üst düzeyi gelecek. Bu etkinlik İstanbul’da son yıllarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı toplantılardan biri olacak. 1.000 kişilik katılımcı sayısı çok fazla olmayabilir ama kongrenin İstanbul’a alınmış olması stratejik açıdan çok olumlu” ifadelerini kullandı.
Avrupalı turistten yoğun ilgi
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Avrupa, erken rezervasyon alışkanlığı olan bir pazar, şu anki verilere göre bu pazarda çift haneli bir büyüme bekliyoruz” dedi. Geçen hafta Hollanda’da düzenlenen Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı’na katıldıklarını anımsatan Başkan Yağcı, “Fuarda son 3 yılda görmediğimiz heyecanı, hareketliliği gördük. Aldığımız verilere göre yaklaşık yüzde 20 ile 30 arasında bir büyüme söz konusu. Türkiye için 2019 yılında 50 milyon turist rakamını rahatlıkla geçebileceğimizi söyleyebilirim” dedi.
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