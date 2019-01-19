Kongre turizmi İstanbul’a dönüyor

İstanbul 2013 yılında dünyada 8’inci sırada olduğu kongre turizminde terör saldırılarıyla geri sıralara düşerken, yeni bağlantılarla eski günlerine geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ve TÜROB girişimleri; İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve TÜRSAB gibi kuruluşların katkılarıyla İtalya’nın en büyük tur operatörlerinden Welcome Travel Spa’nın genel kurul toplantısı ve 20. yıl kutlama etkinlikleri İstanbul’a alındı.

THY ÇOK ETKİLİ OLDU

Yaklaşık 1.000 üst düzey turizmcinin katılacağı organizasyon Şubat 2019’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, söz konusu organizasyonun Welcome Travel yetkilileri ile başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği ve THY Roma ofisi tarafından kurulan temaslar neticesinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin gündeme getirildiğini kaydetti. Eresin, ilk görüşmelerin ardından geçen ay düzenlenen TTG Rimini Turizm Fuarı’nda Welcome Travel yetkilileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği, TÜROB ve THY yetkililerince yapılan yoğun çalışmalar neticesinde toplantının İstanbul’a alındığını belirtti.

48 SAATTE REKOR BAŞVURU

Kongre için Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun Roncaglia ile THY Roma Müdürü Mustafa Hakan Yılmaz’ın yoğun çabaları olduğunu kaydeden Müberra Eresin, “İstanbul, bir kongreler şehridir. Welcome Travel Spa’nın İtalya’da 600’den fazla satış ofisi bulunuyor. Bu ofislerin tüm üst düzeyi gelecek. Bu etkinlik İstanbul’da son yıllarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı toplantılardan biri olacak. 1.000 kişilik katılımcı sayısı çok fazla olmayabilir ama kongrenin İstanbul’a alınmış olması stratejik açıdan çok olumlu” ifadelerini kullandı.