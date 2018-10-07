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Konkordatoda suiistimal uyarısı

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, nakit akışlarını yönetemeyerek batma noktasına gelen şirketlerin, mahkemeler aracılığıyla alacaklılarla anlaşıp borcunu ödeme takvimine bağlamak için konkordatoya başvurmasını eleştirdi.

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Çelikus, konkordato ile borcundan kurtulan borçlu şirketin bu yola başvurması sonucunda, alacaklıları ile alacaklı ve borçlu şirkette çalışan işçilerin mağdur edildiğini söyledi. Çelikus, bu alacaklılar arasında tedarikçi esnafların da bulunduğunu belirterek, mağduriyetin genişlediğine dikkat çekti. Çelikus, konkordato sisteminin her iki tarafı da mağdur etmemesi için tedbir alınması gerektiğini söyledi. 

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