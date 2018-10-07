Konkordatoda suiistimal uyarısı

Çelikus, konkordato ile borcundan kurtulan borçlu şirketin bu yola başvurması sonucunda, alacaklıları ile alacaklı ve borçlu şirkette çalışan işçilerin mağdur edildiğini söyledi. Çelikus, bu alacaklılar arasında tedarikçi esnafların da bulunduğunu belirterek, mağduriyetin genişlediğine dikkat çekti. Çelikus, konkordato sisteminin her iki tarafı da mağdur etmemesi için tedbir alınması gerektiğini söyledi.