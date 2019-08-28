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Konkordatodan çıkışlar hızlandı

Ekonomideki dengeleme süreci konkordato bavurularında da kendini gösterdi. Geçen yılın son çeyreğinde bin 262 olan konkordato başvuruları, bu yılın ikinci çeyreğinde 253’e kadar düştü. Bugüne kadar konkordatodan çıkan firma sayısı ise 905’e ulaştı.

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Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ve bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan kurtuldu. Alınan bigiye göre geçen yılın son çeyreğinde zirveye ulaşan konkordato başvuruları bu yıl ekonomide yaşanan dengelenme süreciyle sert bir düşüş yaşadı. Geçen yılın ekim ayında 455’i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Söz konusu sayı, bu yılın ocak ayında 167’ye gerilerken, şubat ayında 156 oldu. Söz konusu sert düşüş trendi devam ederken, mart ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 96’ya indi.      

BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren başvurulardaki düşüş sürerken, nisan ayında 73 olan konkordato başvuruları, mayısta 97, haziranda da 83 olarak gerçekleşti. Buna göre, 2018 yılının son çeyreğindeki bin 262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419’a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, dengelenme sürecinin belirginleşmesiyle geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi. Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıktı. Bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu.

Nuhoğlu İnşaat, Ömür Çelik, Teknik Alüminyum, ABC Uluslararası Transport, Empress Mücevherat (Gilan Mücevherat), CW Enerji Mühendislik, Taha Kargo Dış Ticaret, Misba Turizm, Hürel Otomotiv, Kayra İplik, Asya Halı gibi sektörlerinde tanınan çok sayıda firma, bankalarla ve diğer alacaklılarıyla anlaşarak konkordatodan çıktı. Çok sayıda firma ise bankalarla anlaşmaya vardı, konkordatodan çıkma sürecine girdi. Konkordatodan çıkan firma sayısının artmasında bankaların bu yöndeki adımları da etkili oldu. 

BANKALARDAN DESTEK

Bankalar, kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara daha fazla kolaylık sağlarken, zordaki firmalara, bizzat bankalarca çözüm önerileri sunulduğu belirtildi. Bankalarca firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketleri sunulmasıyla, süreci suistimal etmeyen ve borcunu ödeme niyetinde olan firmalarla anlaşmaya varılıyor.      

Kredi borçlarını yapılandırabilen firmalar da ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve geleceğe dönük olumlu beklentilerin de etkisiyle konkordato yolunu tercih etmiyor. Böylelikle firmalar piyasada ticari itibar kaybı yaşamıyor, kredibilitelerini koruyor ve ticari faaliyetlerini güvenle sürdürüyor. 

YEP ile süreç başlamıştı    

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, 2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan ‘konkordato heyeti’ kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından firmalarla müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlamasıyla, borçlu firmaların alacaklı bankalarla bir masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması sağlandı. 

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