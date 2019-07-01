Konkordatoyu geri çekti dünya liderliğine oynuyor

Türkiye’nin güneş enerjisi paneli üretiminde pazar lideri olan CW Enerji, 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Konkordato sürecini hızlı atlattıklarını belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz “Türkiye ve Avrupa’daki liderliğimizi dünyaya taşıyacağız” dedi.

GEÇEN yıl ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle ‘konkordato’ başvurusu yapan şirket sayısında ciddi artış gözlendi. Ancak 2019 başı itibariyle, dengelenme sürecinin de etkisiyle 319 şirket konkordato talebini geri çekti. Bu şirketlerden biri de CW Enerji… Türkiye’de kurulan güneş enerjisi santrallerinin yüzde 18’ini gerçekleştirerek, pazar liderliğini açık ara elinde bulunduran CW Enerji, büyüme sürecine hızla adapte oldu. Türkiye’de 3 fabrika ile hizmet veren ve yerli ve milli üretim güneş panellerini 30 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan şirket, bu hafta Patron Katı’na konuk oldu. CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz sorularımızı yanıtladı...

● CW Enerji ne zaman kuruldu? Fabrika nerede? Üretim kapasiteniz nedir? Ne tür ürünler üretiliyor?

CW Enerji 2010 yılında, Fotovoltaik Enerji alanında üretim, mühendislik, EPC ve toptan satış hizmetleri vermek üzere kuruldu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 ayrı fabrika, Antalya serbest bölgede 1 fabrika olmak üzere Türkiye’de 3 ayrı fabrikada hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Çin’de anlaşmalı olduğumuz 3 ayrı fabrikada yine kendi markamızda üretim yapmaktayız. Antalya OSB’de ki yeni fabrikamız 45 bin m2, 1 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Türkiye ve Avrupa’nın açık ara en büyük güneş paneli üretim fabrikası. Yine bu fabrika da yatırım planlarımız içinde 500 Mw hücre üretimi ve ardında da 250 Mw wafer üretim hatlarını devreye almak var. Bu sayede CW Enerji; güneş paneli, hücre ve wafer üretimini tek çatı altında toplayan dünyada sayılı entegre üretim tesislerinden biri haline gelecek. Üretim fabrikamızda beyaz yaka ve mavi yaka olmak üzere yaklaşık 500 kişi çalışmaktadır.

● Kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz? 2019 hedefleriniz neler?

CW Enerji, 2019 yılının ilk çeyrek döneminde ihracatını 2018 yılının ilk çeyrek dönemine kıyasen 10 kat arttırdı. Yerli ve milli üretim güneş panellerini 30 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Birçok ülkede kurmuş olduğu Ana distribütörlükler ile CW Enerji; EPC, mühendislik ve projelendirme deneyimlerini ihracat yaptığı ülkelere taşımakta. 2018 yılında toplam ihracatımız 5 milyon dolar seviyesindeydi. 2019 yıl sonunda 12 milyon-15 milyon dolar aralığında bir ihracat hedefimiz bulunuyor. 2020 yılında ise çok daha büyük ihracat rakamları hedefliyoruz.

● Yeni yatırımlarınız olacak mı?

Yeni yatırımlarımız ile ilgili ise; 165 milyon liralık yatırımla sanayi 4.0 normlarında 45 bin m2 alandaki yeni fabrikamızın yüzde 95’lik kısmını tamamladık ve bu yeni fabrikanın 1. etabını devreye aldık. Yapmış olduğumuz bu yatırım ile yine Türkiye ve Avrupa’da bir ilke imza atarak 1 GW güneş paneli üretim hattını tek çatı altında topladık. Ayrıca bu yeni fabrikada aynı çatı altında önce 500 MW hücre üretimi ve hemen ardından 250 MW wafer üretim hatlarını devreye almayı planlamaktayız. CW Enerji, bu yeni yatırımıyla birlikte güneş enerjisi sektöründe panel, hücre ve wafer üretimlerini tek çatı altında toplayan entegre bir tesis haline gelecektir.

KONKORDATO SÜRECİNİ 3 VARDİYA İLE ATLATTI

● Bir konkordato talebiniz oldu ve bu süreçten başarıyla çıktınız, anlatır mısınız…?

CW Enerji, 2018 yılında piyasalarda yaşanmış olan ekonomik sıkışıklık sebebiyle yatırımcıları için gerçekleştirdiği Güneş enerjisi santrallerinin pek çoğunu; yatırımcıların kullanacağı kredi faizlerinin aşırı artması sebebiyle öz kaynaklarından karşılamak durumunda kaldı. O dönemde ayrıca büyük kapasitelerde güneş panellerini yatırımcılarından çok cüzi oranda ön avanslar alarak kendi öz sermayesi ile üretti. Ancak yatırımcıların ekonomik sorunlar nedeniyle bu güneş panellerinin alamaması sonucunda ürünler stoklarda kaldı. Şirketimiz 16.10.2018 tarihinde çalışmalarını etkin şekilde devam ettirebilmek, kendini koruma altına almak, piyasadaki değişkenlerden daha fazla etkilenmemek ve mevcut borçlarını vadelere yaymak amacıyla konkordato talebinde bulundu. Ardından ekonomik sorunların çözülmesiyle birlikte 06.03.2019 tarihli ticaret sicil gazetesinde yer alan ilan ile konkordato talebimiz son buldu. CW Enerji; ülkenin bir anda uğradığı ağır finansal krizden etkilenen yatırımcılarını zor durumda bırakmak yerine konkordato talep etmiş ve konkordato döneminde bile 3 vardiya üretim yaparak çok kısa sürede bütün sıkıntıları gidermiş ve bu anlamda örnek bir model olmuştur.

BÜROKRASi AZATILMALI

CW Enerji olarak sektör ile ilgili beklentimiz; Yakın zamanda yayınlanarak aylık mahsuplaşmayı da içinde barındıran yönetmeliğin bundan sonraki süreçte yatırımcının lehine olarak düzenlenmesi ve aylık kWh cinsinden mahsuplaşılan miktardan sistem kullanım bedeli vb ücretler alınmaması veya çok cüzi oranda alınması, Proje onay ve kabul süreçlerinde bürokrasinin mümkün olduğunca azaltılması ve yatırımcılar için uygun finansman kaynaklarının oluşturulması diyebiliriz.

EKONOMİ 3. ÇEYREKTE YÜKSELİŞE GEÇECEKTİR

Türkiye ekonomisinden bahseder misiniz? Nasıl bir yıl geçiriyorsunuz ve 2020’de bizleri neler bekliyor? Türkiye ekonomisine makro düzeyde baktığımız zaman bunca yaşanmışlıklara rağmen halen dinamik olarak çalışabilen ve ayakta durabilen bir ekonomisi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin dinamizmine ve insanına inanıyoruz. 2019 yılı seçimler ve uluslararası baskılar dolayısı ile kırılgan bir yıl oldu bizim için, piyasalardaki likidite sıkıntısı ve bunun bir nedeni olan kurlardaki aşırı artış tüm sektörleri olumsuz etkiledi. 3. çeyrekten itibaren yükselişin başlayacağını düşünüyoruz. Özellikle üretime yönelik ve ihracata yönelik ekonomik politikaların geliştirilmesi ile Türkiye’nin 2020 itibariyle yükselişe geçeceğine inanıyoruz. Biz de üretim ve satış kapasitemizin yüzde 40 ihracata dayalı olmasını planlıyoruz.