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Konserve domates ithalatına tarife kontenjanı açıldı

Net muhtevası bir kilogramı geçen ve hazır ambalajlarda muhafaza edilen 25 bin tona kadar konserve domates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

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Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, "net muhtevası bir kilogramı geçen hazır ambalajlarda (yalnız 200 kilogram ve üzeri ambalajlarda olanlar) muhafaza edilen konserve domatesin" 25 bin tona kadar olan ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

Tarife kontenjanı 31 Mayıs 2019'a kadar geçerli olacak.

Öte yandan, aralarında pamuk ipliğinin de bulunduğu bazı iplik türlerinin ithalatına yönelik "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" da Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar çerçevesinde, Avrupa Birliği ve EFTA üyesi ülkelerle Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı diğer ülkeler dışında kalan yerlerden yapılan, aralarında pamuk ipliğinin de yer aldığı bazı iplik türlerinin ithalatında yüzde 5 ve yüzde 8 gümrük vergisi uygulanacak. 

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