Konut kredi hesaplama faiz oranları düştü mü 2018 Kredi faiz oranları indirimi son dakika ne kadar oldu

2018 Kredi hesaplama faiz oranları düştü mü? Kredi faiz oranları indirimi son dakika Konut kredisi hesaplama faizleri düşen bankalar açıklandı mı? İndirim kampanyası süreci boyunca konut kredisi faiz oranları ne kadar düştü? 2018 Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranları kaç? Bugün Konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? 2018 Ev kredisi faiz oranları ne kadar düştü? Alınan son bilgilere göre bankaların konut kredisi faiz oranları listesi yine güncellendi. Kamu bankaları hala kredi oranlarında indirim yapmazken özel bankaların kredi faiz indirimi devam ediyor. Özel bankaların kredi faiz oranlarında ki indirim yarışı devam ediyor. En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1,89 seviyesine gerilerken en uygun konut kredisi veren banka unvanı ise özel bankalar arasında yer alan ING Bank konut kredisi paketine geçti. Kamu bankaları arasında en düşük kredi faiz oranı ise Ziraat Bankası konut kredisi paketi için verilen yüzde 1,98 faiz oranı oldu. Kamu bankaları kredi faiz oranları ile ne yazık ki özel bankaların konut kredisi paketlerinin gerisinde kaldı. 18 Kasım 2018 Tarihli bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi star.com.tr'de.

Faiz indirimlerini yakından takip eden vatandaşlar için yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Yeni konut kredisi faiz güncelemesi ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk konut kredisi faiz indirimi yapan bankası belli oldu. Konut kredisi faiz indirimi yapan bankaları ile ilgili ayrıntıları star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz. Uzun aradan sonra ilk kez en uygun konut kredisi veren banka açıklanırken en düşük konut kredisi faiz oranı diğer bankalarda da düşmeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kredi faizlerinin düşeceği açıklaması bugün ilk sinyallerini verdi. 3 banka konut kredisi faiz indirimi yaptı. Konut kredisi faiz oranları düşen bankalar arasında Garanti Bankası yanı sıra HSBC Bank konut kredisi faiz oranı ve Alternatif Bank konut kredisi faiz indirimi yaptı. Ülke risk primindeki gerileme ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle kredi faizleri düşüşe geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kredi faizlerinin düşeceği açıklaması bugün ilk sinyallerini verdi. 3 banka konut kredisi faiz indirimi yaptı. Konut kredisi faiz oranları düşen bankalar arasında Garanti Bankası yanı sıra HSBC Bank konut kredisi faiz oranı ve Alternatif Bank konut kredisi faiz indirimi yaptı.

Dolar 13 Ağustos gece yarısı 7.22 lirayı görmüştü. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle son iki ayda yüzde 34.4 gerileyen kur 5.35’e indi. Kurda geri çekilme ucuz kredinin de kapısını araladı. Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını beklemeden döviz kurundaki bu düşüşü kredilerine yansıtıyor. Konuttan ihtiyaca kadar tüm kredilerde güncel faiz oranlarını bankalar 1 Kasım itibarıyla ilan etmeye başladı.

v sahibi olmak isteyenleri zorlayan konut kredisi yüksek faiz oranları düşüyor. Uzmanlar,bu hafta yüzde 2'nin altını gören faiz oranlarının önümüzdeki hafta da düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.



Konuta erişimde tüketicinin son aylarda en büyük sıkıntısı olan yüksek konut kredisi faiz oranları düşüş trendinde. Özellikle 120 ay (10 yıl) vade seçeneğinde yüzde 3’ün üzerine çıkarak yüzde 3.24’ü gören faiz oranları; yüzde 2’nin altına indi. Yeni haftada düşüşün devam etmesi, bankaların büyük çoğunluğunda konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor.



Buna göre, mevcut durumda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.89 iken, yine bankalarda yüzde 1.97 ve 1.98 faiz oranlarıyla konut kredisi çekmek de mümkün. Bu oran 100 bin lira ve 300 bin lira arasında çekilmek istenen kredi tutarına göre bir değişiklik göstermiyor.



ÖZEL BANKALAR ÖNE GEÇTİ



Geçtiğimiz aylarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2.10 olarak uygulanıyordu. Düşen faiz ornalarına çeşitli konut kampanyalarında öncülük eden kamu bankalarının ardından bu sefer özel bankalar öne geçti. Düşük konut kredisi faiz oranlarını uygulayan bankaların çoğunu özel bankalar oluştururken, bu hafta kamu bankalarının önemli bir atak yapması bekleniyor. Bu sayede konut alıcısı yıl sonuna kadar daha uygun faiz oranlarından kredi çekerek, uygun bir geri ödeme imkanına kavuşabilecek.



DÜŞMESİ TAHMİN EDİLİYOR



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, ortaya çıkan tüm verilerin konut alımını desteklediğini vurgularken, mevcut veriler ışığında yüzde 1.7’ye gelmesini bekledikleri konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşün çok değerli olduğunu söyledi. Durbakayım, “Hükümet tarafından sektöre ve konut alıcısına yönelik önemli mesajlar gelmeye devam ediyor. Dövizin düşüşü hızlandı. Mevduat faizleri düşüyor. Bireysel kredilerde düzelme var. Tüm kötü günleri geride bırakıyoruz. Ben şu derim; Türkiye’de krizlerin ömrü 6 aydır. Artık iyiye gidiyoruz. İnsanımız zaten konuta güvenmeye devam ediyor. Bu kredilerin daha da düştüğünü göreceğiz” diye konuştu.



''FAİZ ORANLARININ DÜŞMESİNİ TRENDİNİN DEVAM ETMESİ GEREK''



Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise konut talebinin konut kredisi faiz oranlarına çok duyarlı olduğunu anlatırken, faiz oranlarında düşüş trendinin süreceğini dile getirdi. Yetgin, “Geliştiriciler bu dönemde konut satışlarını sürdürebilmek için senetli satışlara yöneldi. Satışlar genel olarak peşin satış ve senetli satışa döndü. Ama ideali bu değil. Sektörün finansmanı için kredili satış önemli. Hükümet tarafından tedbirler hükümet tarafından da alınıyor. Bunun iyi işaretlerini görmek çok sevindirici. Gayrimenkul sektörü ekonomimiz için lokomotif bir sektör yanı sıra kentsel dönüşüm sorunu var, konut ihtiyacı sürüyor. Faiz oranlarının düşmesi trendinin devam etmesi bekleniyor” dedi.



TALEP ERTELENİYOR



Ev sahibi olmak isteyenler son dönemde konut alım talebini erteliyordu. Son veriler de bankaların kredi faizi oranlarının konut alımı üzerindeki etkisini bir kez daha açığa çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde eylül ayında 127 bin 327 konut satışı gerçekleştirildi. Eylül ayında banka kredili satışlar olarak bilinen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330’a geriledi. Yüksek konut kredisi faiz oranları nedeniyle uzun süredir azalışını sürdüren ipotekli satışlar, eylül ayında dibi görmüş oldu. Eylülde yüzde 72 azalan ipotekli satışlar ağustosta ise yüzde 67 daralmıştı.



Buna göre, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak belirlendi. Şirketler bünyesinde hayata geçirilen ödeme modelleriyle satışlarda ise artış devam ediyor. Bankalardan konut kredisi çekmek istemeyen vatandaş, mevcut kampanyalara yöneliyor. Bu nedenle ‘diğer konut satışları’ artışını sürdürüyor. Diğer konut satış türünde yapılan konut satışları eylülde, yıllık bazda yüzde 16.3 artarak 115 bin 997 olarak belirlendi.









18 Kasım 2018 Tarihli Bankaların Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,89



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,97



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,00



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,04



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,09



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,33



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,34



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,39



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,40



QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,47



Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,55



TEB Konut emlak365.com Kredisi Faiz Oranı % 2,58



Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,74



Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,75



Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,90



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99



HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99



Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 3,00





PEŞ PEŞE DÜŞÜRDÜLER



Kredi faizinde indirime giden bankalardan biri Akbank... Banka, 120 aya kadar 100 bin liralık konut kredisi faiz oranını 2.89’dan 2.75’e, sonra 2.69’dan 2.59’a düşürdü. Bu da konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksitlerini 271 lira, toplam faiz ödemesini 32 bin 588 lira düşürüyor. Yine 12-24 ay vadede 30-50 bin TL arası ihtiyaç kredisinde faizi (sigortalı) 2.95’ten 2.79’a, 36 ayda ise 2.75’e çekti.

Bankaların konut kredisi faiz oranları güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından bugün 3 bankanın konut kredisi faiz indirimi yaptığı görüldü.



Konut kredisi faizleri düşen bankalar Garanti Bankası konut kredisi, HSBC Bank konut kredisi ve Alternatif Bank konut kredisi paketleri olarak sıralandı. Kredi faiz oranlarında, ülke risk primindeki gerilemenin yanı sıra ekonomi yönetiminin reel sektör ve finansal kesime yönelik aldığı tedbirlerin etkisiyle düşüş görülüyor. ABD'nin Çin başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle yaşadığı ticari gerilimler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da sıkı para politikası uygulamasını beraberinde getirdi.



Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 2,55 seviyesinden yüzde 2,40 seviyesine,



HSBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 3,15 seviyesinden yüzde 2,99 seviyesine,



Alternatif Bank konut kredisi peketi ise yüzde 2,85 seviyesinden yüzde 2,79 seviyesine çekildi.



Geride bıraktığımız günlerde ise Şekerbank konut kredisi, Kuveyt Türk konut kredisi ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları için indirim yapılmıştı.

TÜKETİCİYE DESTEK



Garanti Bankası 5 ve 10 yıllık konut kredisi faizlerini 2.55’ten 2.40’a, 6 Kasım’da 2.34’e düşürdü. İhtiyaç kredilerinde yüzde 3.07’lerdeki faiz oranını 2.72’ye kadar geri çekti. ING Bank da iki ay önce 2.45’lere kadar çıkan konut kredisi faizlerini 2.09’lara, tüketici kredisini kredi notuna göre değişmekle birlikte 2.90’lardan 2.49-2.29’lara kadar düşürdü.



AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR



Yapı Kredi de 36 ay vadeli 50 bin TL kredide ihtiyaç kredisi faizlerini yüzde 3’ü aşan seviyeden 2.78’lere düşürdü. 5 ve 10 yıllık konut kredisinde ise 2.50-2.52 bandındaki faizi yüzde 2.33’lere düşürdü. Kamu bankası Vakıfbank da ihtiyaç kredisinde 2.70’lerdeki kredi faiz oranlarını 2.50’lere düşürdü. Konut kredisi faizi 2.09 seviyesinde. Ziraat ise konut kredi faizini yüzde 1.98’de tutuyor.



TOPLAM MALİYET AZALDI



Bankaların tüketici kredilerinde faizi 3.07- 2.90’lardan 2.72-2.29’a, konutta 3.10-2.50 bandından 2.30- 2.09’lara geri çekmesi, maliyetleri düşürecek. Böylece iki ay önce bankadan ortalama 2.90’dan 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksitleri 205 lira, 36 ayın sonunda toplam maliyeti yaklaşık 7 bin lira düşecek. 100 bin liralık konut kredisinde ise taksitler 311 lira, 120 ay sonunda toplam ödeme 37 bin 368 lira düşmüş oluyor. (KAYNAK:Posta)

KREDİ FAİZİ NASIL HESAPLANIR?



Bankadan kredi başvurusu yaparken krediniz kredi hesaplama formulü üzerinden hesaplanır. Bankalar ilk aylarda faiz tutarını yüksek alırken diğer takip eden aylarda faiz tutarı düşmekte ve anapara ödemeleri yükselmektedir. Bankalar kredileri erken kapatmada faiz gelirlerini garanti altına almış olurlar.

ZİRAAT BANKASI KONU KREDİSİ HESAPLAMA

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi Hesaplama Formulü



Taksit Tutarı = Kredi Tutarı x Faiz(1+Faiz)Taksit Sayısı / (1+Faiz)Taksit Sayısı -1



Formülde kullanılan “Faiz” Faizin yüzdesi değil oranıdır. Örneğin faiz oranınız %0,90 ise 0,0090 faiz oranını kullanmalısınız.



Kredi için alınan KKDF ve BSMV Vergileri



Ülkemizde Taşıt Kredisi ve İhtiyaç Kredileri ödenen faizi üzerinden vergi alınmaktadır. Konut kredilerinde vergi yoktur. Bu durumda ihtiyaç ve taşıt kredilerinde faiz oranınıza %15 (KKDF) ve %5 (BSMV) oranları eklemeniz gerekmektedir. Örnek olarak %1 faiz oranı ile bankadan anlaştığınızda bu orana %20 vergi yansıtılacaktır. Yani faiz oranınız %1.20 olacaktır.

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı Kaç Oldu?



Yapılan güncellemenin ardından Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 2,40 seviyesine çekildi. Güncelleme yapılmadan önce Garanti konut kredisi faiz oranı yüzde 2,55 seviyesindeydi.



Yapılan indirimin ardından Garanti Bankası konut kredisi hesaplaması yapıldığında 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çeken kişilerin aylık ödemeleri 2 bin 547 lirayı düştü. Güncelleme yapılmadan önce aynı tutarda krediyi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 2 bin 680,60 liraydı.



Yani konut kredisi faiz indirimi ile beraber aylık kredi taksit tutarı aylık 132,62 lira azalmış oldu. Toplamda aynı tutarda krediyi kullanan kişilerin ödeyeceği konut kredisi geri ödeme tutarı ise 15 bin 914 lirayı buldu.

Fed, Aralık 2015'ten bu yana 8 kez faiz artışında bulunarak, politika faizini yüzde 0,25'ten yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti. Fed'in faiz artışlarının etkisiyle gelişmekte olan ülke merkez bankalarında da faiz artışları yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fed'in faiz artışları, enflasyonun çift hanedeki yüksek seyri ve spekülatif döviz atakları nedeniyle faiz artırdı.



Merkez Bankası 2016'dan bugüne bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini yüzde 7,50'den yüzde 24'e yükseltti. Hem yurt dışında finansman maliyetlerinin artması hem de yurt içinde mevduat faizlerinin yüzde 25 seviyesine yükselmesi bankalarca kullandırılan kredi faizlerinde son 15 yılın zirvesinin görülmesine neden oldu.



Özellikle hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Program (YEP), Enflasyonla Topyekun Mücadele, finansal kesim ve reel sektöre yönelik düzenlemeler piyasada pozitif algılandı. Dış politikada ABD ile Pastör Andrew Brunson üzerinden yaşanan gerilimin ortadan kalkması da piyasalara olumlu yansıdı. Hem ekonomik hem de dış politika alanlarındaki gelişmeleri Türk lirası varlıklara talebi artırırken, ülke risk priminde de düşüş yaşandı.



TCMB verilerine göre bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama ihtiyaç kredi faizi 12 Ekim'de yüzde 39,36'ya yükselse de 19 Ekim'de 64 baz puan azalarak yüzde 38,72'ye geriledi. Aynı dönemde yüzde 35,38'i gören ticari kredi faizleri de 106 baz puanlık düşüşle yüzde 34,32'ye indi.



Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı 1 aylık vadede sınırlı düşüşle yüzde 22,89'a geriledi. Ekonomistler, enflasyonda en kötünün geride kaldığı düşüncesinin yanı sıra mevduat faizlerindeki geri çekilmeyle beraber kredi faizlerinde de düşüş trendinin başlamış olabileceğini belirtti.





"POLİTİK OLARAK AB VE ABD İLE YAKINLAŞMA RİSK ALGISINI AŞAĞI İNDİREBİLİR"



AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, kredilerin geri çekilmesinde iki unsurun devrede olduğunu belirtti.



Öncelikle, TCMB'nin faiz artırmasının tüm faizlerin artacağı anlamına gelmediğini anlatan Saltoğlu, TCMB'nin sert faiz artışının enflasyonda kararlılık sinyali olarak görüldüğü için bu hamlenin uzun vadeli faizleri aşağı indirdiğine dikkati çekti.



Saltoğlu, bununla beraber kurun da kısmen gevşediğinin altını çizdi.



Bu iki etkinin mevduat faizlerinde hafif bir gevşeme yarattığını dile getiren Saltoğlu, "Bunun kredi faizleri üzerinde olumlu etkisi oldu. Diğer bir etki ise 12 Ekim'de ABD ile başlayan daha ılımlı politik görüşmeler olmuştur. Bu da yine kur ve faiz açısından avantaj sağlamıştır. Uzun vadeli faizlerin aşağı inişi ve kurun nispeten daha istikrara kavuşması bu politik hamle ile ilişkilendirilebilir." ifadelerini kullandı.



Burak Saltoğlu, kredi faizlerinde düşüşün devamının birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.



Öncelikle enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 24'leri aşmamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Saltoğlu, "Enflasyonun YEP'te hedeflenen yüzde 20'lere ne kadar yaklaşırsa o kadar kredibilite yaratır. Diğer bir yandan politik olarak AB ve ABD ile yakınlaşma risk algısını aşağı indirebilir. Bütçe gerçekleşmeleri de önemle takip edilecektir. Son olarak da erken seçim belirsizliğinin ortadan kalkması sonrası nisan-mayıs sonrası enflasyonda azalma kredi faizlerini tekrar daha iş yapılabilir seviyelere doğru çekebilir. Ama gelecek 3-4 ay çok sert hareket olmayabilir." şeklinde konuştu.



"RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞ FAİZLERİ GERİLETTİ"



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halis Kıral da Merkez Bankası'nın bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını yayımladığı veri setini baz alarak oluşturdukları grafik incelendiğinde özellikle ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde 12-19 Ekim tarihleri arasındaki oransal bazda bir parça gerilemeyi gözlemlediklerini söyledi.



Ağırlıklı ortalama faiz oranlarındaki bu gerilemenin en önemli nedenlerinden bir tanesinin ülke risk priminin öncü göstergelerinden birisi olan ve kısaca ülke borcunun ödenmemesi durumunda sigorta maliyetini gösteren "Kredi Temerrüd Takas (CDS)" primlerinde görülen iyileşme olduğunu belirten Kıral, ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası son iki aylık dönemde 566 puana kadar çıkan CDS priminin rahip krizinin aşılmasının ardından 379 puana kadar gerilediğine dikkati çekti. Kıral, CDS primindeki düşüşün TL'nin dolar karşısında değer kazanmasıyla da paralellik gösterdiğini ifade etti.



Bu noktada, CDS primindeki düşüşün devam etmesi için Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin kesintiye uğramaması gerektiğini düşünen Kıral, şunları kaydetti:



"Bir başka önemli neden hükümet tarafından hazırlanan Yeni Ekonomik Program'da (YEP) yer alan makro tahminlerin yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından büyük ölçüde gerçekçi bulunmasıdır. Bu noktada, ağırlıklı ortalama faiz oranlarının düşüş trendinin önündeki en büyük risk enflasyon beklentilerindeki bozulmadır. Söz konusu bozulmaya karşın, hükümetimizin uygulamaya başladığı enflasyonla mücadele programı önemli bir araç olup, ilerleyen dönemde söz konusu programın sonuçlarını izliyor olacağız."



Halis Kıral, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmaya devam etmesi ve jeopolitik gelişmelerin de faiz oranlarının aşağı gelmesinde bariyer oluşturduğunu belirtti.







"KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLİR"



QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise Amerikalı Pastör Andrew Brunson'un serbest bırakılmasıyla birlikte ABD ile ilişkilerde azalan gerilimin piyasaya büyük bir rahatlama getirdiğini söyledi.



Bu çerçevede Türk lirasının sert biçimde değer kazandığını ve büyük bir belirsizliğin de ortadan kalktığını belirten Kanlı, ayrıca enflasyonda en kötünün geride kaldığı düşüncesinin de piyasada ağırlık kazandığını ifade etti. Kanlı, bunun tahvil faizlerine olduğu gibi kredi faizlerine de daha sınırlı olmakla birlikte yansımasının bekleneceğini dile getirdi.



Bu düşüşün bir süre daha devam edebileceğini tahmin eden Kanlı, şunları kaydetti:



"Ancak enflasyonda belirgin bir düşüş görene kadar kredi faizlerinde aşağı yönün sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bankaların kaynak yaratmakta zorlanması da kredi faizlerinin düşmesinin önünde engel teşkil ediyor. Ancak, ülke risk priminde beklenmedik yeni bir artış olmazsa, enflasyondaki düşüşle birlikte gelecek yılın ortalarına doğru bir miktar daha düşüşün gerçekleşebileceğini düşünüyorum."