Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne 2018 Banka kredi faiz indirimi son dakika haberleri

Konut kredisi faiz indirimi son dakika haberleri! Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne, kredi faiz oranları ne kadar düşüş gerçekleşti soruların yanıtları geçtiğimiz hafta gerçekleşen enflasyonla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile birlikte gündeme bomba gibi düştü. Kredi faiz indirimi ve konut kredilerindeki düşüşler ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Bakan Berat Albayrak yaptığı açıklamaya göre "Bankalar 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren kullandırmış oldukları kredilerin faiz oranlarına yüzde 10 indirim uygulayacak" dediği belirtildi. Karar büyük bir sevinç yaratırken tüm haber ajansları kamuoyuna bu şekilde aktardı. Ancak akşama doğru yapılan açıklamanın sadece işletme kredilerini ve ticari kredileri kapsadığı ortaya çıktı. Yani genel bir indirim yapılmadı ve sadece işletme kredilerini kapsayan bir kredi indirimi yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyon İle Mücadele Programını açıkladı. Detaylar star.com.tr'de.

2018 yılının başından bu yana yükseliş trendine giren konut kredisi faiz oranları özellikle de son 3 aylık dönemde büyük bir ivme kazanarak rekor üstüne rekor kırmıştı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İNDİRİLECEK Mİ?



Konut kredisi faiz indirimi için dün sevindirici gelişmeler yaşanmıştı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı kredi faiz oranı hakkında açıklamada bulunarak kredi faiz oranlarının haddinden fazla yükseek olduğunu söyleyerek bu oranları düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Yapılan bu açıklama tüm bankaları ilgilendiren bir açıklama olması nedeni ile büyük bir önem taşıyor. Genel olarak kredi faiz oranları indirim yapılması anlamını taşıyan bu açıklama sevindirici bir gelişme olarak yatılara geçti. Ancak yine bu haber konut kredisi faiz oranlarının yüzde 0,98 seviyesine çekilmesi anlamına gelmiyor. Ancak yine de genel olarak kredi faiz oranlarında bir kaç puan gerileme yapanacağı ihtimali ortaya çıkmış oldu.

KREDİ FAİZ ORANLARINA YÜZDE 10 İNDİRİMİ NASIL YAPILACAK?



Yükselen kredi oranları nedeni ile vatandaş ev alamaz hale gelirken konut satış rakamları da dibe vurdu. Ev satın almak isteyen kişiler konut kredisi faiz indirimi müjdesi beklerken bugün güzel haberler peşpeşe geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Enflasyon İle Mücadele Programını açıkladı.Konu ile ilgili olarak Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle oldu:



* Bankalarda yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. Kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara şahit olduk. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladılar. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak.



* Hal yasası da ekim ayı itibariyle de Meclis'te göreceğiz. Komisyonculuk kaldırılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları açısından yakından takip edileceği ürün mekanizması için çalışmaları yapıyoruz. Yüksek üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Ürün gözetim mekanizması süreci için çalışmaları başlattık. ALO175 ile hattımızı geçerli kıldık. Stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceğiz.



* Vatandaşlarımız indirim logosu taşıyan ürünler tercih etmeli. Bir yandan Türkiye'nin en güçlü yaygın ürünleri, bir yandan bankalarımız, sadece birkaç günlük görüşme ile binler firmamız kuruluşumuz bu topyekün mücadeleye bende varım dedi. 81 milyon Türkiye olarak bu suni süreci de geride bırakacağız. Türkiye 'Büyük Güçlü Türkiye' yolculuğunda oku yaydan çıkmıştır. Tüm firma, marka, kamu kurum, şirketlerimizi ve bakanlarımızı hepinizi tebrik ederim.



BANKALARIN FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM



Bakan Albayrak açıklamalarında bankaların faiz oranları hakkında da değerlendirmelerde bulundu ve bir müjde verdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamalarında bankaların faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapılacağını ifade etti.





TBB Başkanı "Kredi Faiz Oranlarını Düşürmek İçin Elimizden Geleni Yapacağız"



Bugünün kredi faiz indirimi hakkındaki ilk müjdesi Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'dan geldi. Aydın yapmış olduğu açıklamasında "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi



Bu açıklama kredi faiz indirimi müjdesi bekleyen kişileri direkt olarak ilgilendiren son derece önemli bir açıklama.Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan böyle bir çalışma kamu ve özel banka ayrımı olmaksızın tüm bankaların kredi faiz oranlarında indirim yapılması anlamını taşıyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bankalar Kredi Faiz Oranlarına Yüzde 10 İndirim Yapacak"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankaların da enflasyon mücadelesine katkıda bulunacağı müjdesini vererek 1 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bankalardan kredi kullanan kişilere yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı.



Bakan Albayrak "Bankalarda yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. Kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalara şahit olduk. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımızda enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladılar. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak." diyerek yüksek faiz oranları ile kredi kullanan kişilere indirim müjdesi vermiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıkladı.



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"Spekülatif ataklar püskürtüldü"



Türkiye'nin, ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimi ve ekonomisine ilişkin spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Albayrak, "Akabinde ekonomi yönetimi ve tüm paydaşlarıyla birlikte güçlü bir koordinasyonla etkin bir mücadele içerisine girmiştir. Bu atakların özellikle kurda neden olduğu oynaklığa karşı alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlenmiş ve spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür." ifadelerini kullandı.



Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak ortaya koydukları, ağustos ayında başlayan ve eylülde gittikçe etkisini hissettiren aksiyon adımları, yürütülen etkin para politikası ve kapsamlı Yeni Ekonomi Programı ile birlikte piyasaların beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ifade etti.



Oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmediğini vurgulayan Albayrak, "Bugüne kadar takip edilen bu adımların bir sonraki adımı niteliğinde çok daha güçlü yapısal adımlarla güçlü koordinasyon içinde hayata geçirilecek politikalarla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız. Tüm bu adımlarla birlikte Yeni Ekonomi Programı'nda ifade ettiğimiz üzere önümüzdeki sürecin ilk fazı olan dengelenme süreci başlamıştır." şeklinde konuştu.

"Bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil"



Berat Albayrak, özellikle son dönemde kurdaki yukarı yönlü hareket ve oynaklığın yavaş yavaş geride bırakıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi sıra, kur dalgalanmalarının geçtiğimiz 2 ay süresince olumsuz etki yarattığı fiyatlamalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Birçoğumuz iş dünyasından burada... Son 2 aydır yaşanan bu dalgalanma bunu ortaya koymadı mı? Kur şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Fiyatları 7'den mi, 8'den mi verelim? Mal stoklayalım mı? Oluşan bu köpüğün dengelenme süreciyle birlikte artık aşağı yönlü inme sürecinin başlaması gerekiyor."



Albayrak, bu süreçte kurdaki hareketin fiyat geçişkenliği oluşturduğuna dikkati çekerek, "Belirsizlik ve spekülasyon nedeniyle fiyatlamalarda en üst beklenti ve tahminler esas alınmıştır. İşte bu nedenle eylül ayı enflasyon rakamları, uzmanları da şaşırtacak bir oranda piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Hiç kimse beklemiyordu. Algıyla birlikte oluşan köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldı." şeklinde konuştu.