Konut kredisi kullanana müjde

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ağustos ayındaki faiz indirimlerinden önce kullanılan konut kredisi kullanan müşterilerine faiz indirim fırsatı sundu. Böylece, ağustos ayından önce 0.99’dan daha yüksek faiz oranıyla kredi kullananlar, başvurması halinde kredileri 0.99 ile güncellenecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı. Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank´tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır” denildi.

EKONOMİDEKİ İYİLEŞME YANSIYOR

Açıklamada “Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 1.10.2019 tarihinde başlayacaklardır” denildi. Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.