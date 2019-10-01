Konut kredisi kullanana müjde
Kamu bankaları, konut sektörüne yönelik ağustos ayında başlattığı 0.99’luk faiz fırsatını, önceden kredi çekenler için de uygulayacak. Daha önce % 1.85 faizle 120 ay vadeli 500 bin liralık kredi kullanan tüketicinin aylık taksidi 3.265 lira birden düşecek.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ağustos ayındaki faiz indirimlerinden önce kullanılan konut kredisi kullanan müşterilerine faiz indirim fırsatı sundu. Böylece, ağustos ayından önce 0.99’dan daha yüksek faiz oranıyla kredi kullananlar, başvurması halinde kredileri 0.99 ile güncellenecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı. Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank´tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır” denildi.
EKONOMİDEKİ İYİLEŞME YANSIYOR
Açıklamada “Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 1.10.2019 tarihinde başlayacaklardır” denildi. Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
FAİZ YÜKÜ HAFiFLiYOR
Kamu bankalarının konut kredisinde başlattığı kampanya ile tüketiciler neredeyse yüzde 50 daha az faiz ödemiş oluyor. Örneğin konut kredisinde 180 ay vadede 500 bin TL kredi kullanacak olan bir müşteri, aylık yüzde 1.85 faizle aylık 10 bin 403 lira taksit ödüyordu. Vade sonunda ödeyeceği toplam para 1.2 milyon lirayı aşıyordu. Yüzde 0.99’luk faiz oranıyla taksit 3.265 lira birden düşecek.
Otoda faiz indirimine 2 marka daha eklendi
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor. Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, “Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dâhil oldu” denildi. Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye´de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak. Açıklamaya göre, binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı.
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