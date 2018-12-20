Türkiye'de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27 oranında azalarak 89 626 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 16.058 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.834 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 4 773 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.