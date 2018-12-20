Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı

TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı. En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 1.003 konut satın aldı. Yıllık bazda yüzde 117 artış yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27 oranında  azalarak 89 626 oldu.
 
Konut satışlarında, İstanbul 16.058 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.834 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 4 773 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalova´da korkutan deprem... O illerde de hissedildi

Yalova´da korkutan deprem... O illerde de hissedildi

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en iyi ara transferleri

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA