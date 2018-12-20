Türkiye'de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı
TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2018 Kasım ayında 89.626 konut satıldı. En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 1.003 konut satın aldı. Yıllık bazda yüzde 117 artış yaşandı.
Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27 oranında azalarak 89 626 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 16.058 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7.834 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 4 773 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.
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