Konut satışında kasım rekoru

Türkiye konut satışlarında, faizlerdeki düşüşün ardından bugüne kadarki en güçlü ‘kasım’ ayını geçirdi. Kasımda 138 bin konut satılırken yıllık yüzde 54.4 artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ipotekli (kredili) konut satışları ise kasımda yıllık bazda yüzde 724.8 artarak 43 bin 911’e yükseldi. Böylece ipotekli satışlarda üst üste dördüncü ayda da yükseliş kaydedilmiş oldu. Son dört ayda satılan ipotekli konut satışı, yılın ocak-temmuz dönemindeki satışın yaklaşık iki katına ulaştı. Yılın 7 ayında 95 bin 949, ağustos-kasım döneminde 186 bin 281 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti.
GEÇEN YIL GEÇİLDİ
Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı. 2019’un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Bu yılın 11 ayında 282 bin 230 ipotekli konut satışı yapıldı. Satışlarda yaşanan artışta konut faizlerinin yüzde 1’in altına inmesinin vergi ve harç teşviklerinde son aya girilmesi de etkili oldu. Yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3 ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması 31 Aralık’ta sona erecek. Uygun fiyat ve uygun faiz avantajının etkisiyle toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 31.7’ye çıktı. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut ve yüzde 18.6 payla ilk sırada yer aldı.
KREDİDE ARDAHAN ÖNDE
Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 47.6 ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları kasımda yıllık bazda yüzde 12.1 artarak 94 bin 461 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 16 bin 741 konut satışı ve yüzde 17.7 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67.2 olarak kaydedildi. Ankara 9 bin 221 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 283 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 11 konutla Ardahan oldu. İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 48 bin 909’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35.3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 494 konutla en yüksek payı (yüzde 17.4) aldı.
YABANCIYA SATIŞ ŞİMDİDEN GEÇEN YILI GEÇTİ
Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 azalarak 3 bin 988 oldu. Ancak ilk 11 aydaki yabancıya konut satışı yüzde 12 artarak geçen yılın toplamı şimdiden aşıldı. Kasımda Türkiye’den, Irak vatandaşları 575, İran vatandaşları 500, Rusya vatandaşları 300, Afganistan vatandaşları 216, Suudi Arabistan vatandaşları ise 174 konut edindi.
KAYIPLAR TELAFİ EDİLİYOR
Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: 1 Ağustos itibariyle kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmişti. Böylelikle bir süredir ertelenen konut talebi canlanmış ve vatandaşlarımız yeniden konut alımına geçmişti. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedefliyorduk ve bu yöndeki çalışmalarımız meyvesini verdi. Sektörümüz adına bu moral verici rakamların devam etmesini ve 2019 yılını geçtiğimiz yıla yakın bir satış hacmiyle kapamayı ümit ediyoruz. Ancak özel bankalar da faiz oranlarını kamu bankaları seviyesine çekmeli.
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: TÜİK’in açıkladığı kasım rakamlarına göre satışlarda yaşanan yüzde 54.4’lük artış, son derece memnuniyet verici. Satışlarda temmuzdan bu yana yaşanan artış, sadece 2019 hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştırıcı bir etki sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda 2020 satışları için de bir zemin oluşturacak.
Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır: Temmuz ayında faizlerin yüzde 1’in altına düşürülmesiyle başlayan hareketlilik kasım ayında hız kazandı. Düşük faiz ve uzayan vadeler her dönemde yatırımcıyı harekete geçiren 2 önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki unsur, sektörümüzde yatırım iklimi oluşmasını tetikliyor. 2019’un sonlarına geldiğimiz bugünlerde satışlardaki hareketlilik, 2020 için yeni projelerin hayata geçirileceği bir yıl mesajı veriyor. Çünkü hız kazanan satışlar, stokları da eritme noktasında önemli bir kazanım sağladı. 2020 yılı, yeni projelerin konuşulacağı, sektörümüzün gelişimi yönünde önemli adımların atılacağı gelişmeleri beraberinde getirecek.
Akkuş Grup Yön. Kur. Başk. Abdülkadir Akkuş: Sektörümüzde 2019 yılı başından temmuz ayına kadar süren daralmanın ardından başlayan hareketli günler yıl bitimine sayılı günler kala hız kazandı. 2020’nin temelleri bir bakıma 2019’un son 5 ayında atıldı diyebiliriz. Yılın ilk 7 ayında yaşanan daralmayı, kendi içlerinde başarıyla yönetebilen şirketler yeni yatırımlarıyla 2020’de söz sahibi olabilecekler.
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu: Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inmesinin etkisini hemen gösterdiğini bir kez daha gözlemledik. Konut alıcılarının bu rüzgardan yararlanması lazım. Gayrimenkul her dönem, yatırımcısı için güvenli bir liman olmuştur. Uygun fiyat avantajlarından yararlanmak için en uygun dönem. 2020 yılında ise sektör daha çok kentsel dönüşüm projelerine odaklanacak.