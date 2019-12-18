Konut satışında kasım rekoru

18.12.2019 01:02 - Güncelleme: 18.12.2019 01:02

Türkiye konut satışlarında, faizlerdeki düşüşün ardından bugüne kadarki en güçlü ‘kasım’ ayını geçirdi. Kasımda 138 bin konut satılırken yıllık yüzde 54.4 artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ipotekli (kredili) konut satışları ise kasımda yıllık bazda yüzde 724.8 artarak 43 bin 911’e yükseldi. Böylece ipotekli satışlarda üst üste dördüncü ayda da yükseliş kaydedilmiş oldu. Son dört ayda satılan ipotekli konut satışı, yılın ocak-temmuz dönemindeki satışın yaklaşık iki katına ulaştı. Yılın 7 ayında 95 bin 949, ağustos-kasım döneminde 186 bin 281 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti.

GEÇEN YIL GEÇİLDİ

Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı. 2019’un bitimine bir ay kala geçen yılın toplam satışı geçilmiş oldu. Bu yılın 11 ayında 282 bin 230 ipotekli konut satışı yapıldı. Satışlarda yaşanan artışta konut faizlerinin yüzde 1’in altına inmesinin vergi ve harç teşviklerinde son aya girilmesi de etkili oldu. Yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3 ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması 31 Aralık’ta sona erecek. Uygun fiyat ve uygun faiz avantajının etkisiyle toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 31.7’ye çıktı. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut ve yüzde 18.6 payla ilk sırada yer aldı.

KREDİDE ARDAHAN ÖNDE

Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 47.6 ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları kasımda yıllık bazda yüzde 12.1 artarak 94 bin 461 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 16 bin 741 konut satışı ve yüzde 17.7 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67.2 olarak kaydedildi. Ankara 9 bin 221 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 283 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 11 konutla Ardahan oldu. İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 48 bin 909’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35.3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 494 konutla en yüksek payı (yüzde 17.4) aldı.