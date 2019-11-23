Konut satışında şampiyon Mardin

FuzulEv tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak gerçekleştirilen ‘Gayrimenkulün 10 Yılı’ araştırmasına göre, 2008 yılında Türkiye genelindeki 81 ilde 427 bin seviyesinde olan toplam konut satışı, 2018 yılında 1 milyon 375 bin adet olarak gerçekleşirken son 10 yılda konut satışları yüzde 2.919 ile en çok Mardin’de arttı. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “2008 yılında Mardin’de satılan konut sayısı sadece 285 iken bu rakam 2018 yılında 8 bin 603’e ulaştı. Yani 10 yıldaki yükseliş yüzde 2.919. Diğer bir deyişle Türkiye ortalamasının yaklaşık 13 katı. Araştırmada Mardin’i takip eden şehirler sırasıyla yüzde 2.753 ile Muğla ve yüzde 1.694 ile Muş. İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Yalova, Bitlis, Aydın ve Bilecik olarak sıralandı” dedi.

Türkiye’nin 2008 yılından bu yana imza attığı önemli projelerin de bu konut satışlarında önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Eyüp Akbal, “Gerek ekonomik büyüme gerekse alım gücünün özellikle Doğu illerinde ciddi artış göstermesi sonrasında, Mardin, Muş, Bitlis gibi illerdeki konut satışlarını da önemli ölçüde desteklemiş durumda. Bunun yanı sıra son dönemde Marmara Bölgesi ve çevresini kapsayan mega projelerin de listenin şekillenmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İLLER SONDA

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin sayısal anlamda gayrimenkul istatistiklerini sırtlamasına rağmen, artış oranlarında listenin son sıralarında yer aldığını ifade eden Eyüp Akbal şöyle devam etti: “Son 10 yılda konut satışlarının en yavaş arttığı şehir Ankara olarak göze çarpıyor. Baktığımızda söz konusu dönemde yükseliş sadece yüzde 51 seviyesinde. Onu Çorum ve Malatya takip ediyor. İstanbul ise listede sondan altıncı sırada. İstanbul’da 2008 yılında 103 bin seviyesinde olan satışlar yüzde 126 yükselişle 2018 yılında 234 bine ulaşmış. Listenin birinci sırasındaki Mardin ile İstanbul karşılaştırıldığında Mardin’in konut satışı artışında İstanbul’un 20’ye katladığını söylemek mümkün.”