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Konut satışında şampiyon ilçeler Esenyurt ve Kepez

Türkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçe 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt olurken, Esenyurt’u, 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip etti.

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FuzulEv’in, ülke genelinde nüfusu 150 binin üzerinde 159 ilçenin dahil edildiği “Türkiye Genelinde En Çok Konut Satılan İlçeler” başlıklı araştırmasına göre, yılın 8 ayında Anadolu’da uygun fiyatlı konutlara olan talep canlı kaldı. İlk 10’da İstanbul’dan sadece bir ilçe yer alırken, Ankara’nın 4 ilçesi listede kendisine yer buldu. Yılın 8 aylık döneminde ülke genelinde en çok konut satılan ilçe 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt oldu. Esenyurt’u, 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip ederken, Çankaya 10 bin 309 adetle dördüncü ve Mamak 9 bin 842 adetle beşinci sırada yer aldı. 

ANADOLU TALEBİ VAR 

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ise Anadolu’da da ev talebinin hala canlı olduğunu Antalya, Bursa, Gaziantep ve Konya’nın ilk onda yer aldığını belirtti. Artış yaşanan dönemde konut kredi faizlerinin düşüşü de etkili oldu.  

 

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