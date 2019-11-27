Konut satışları artıyor, Nevbahar’a ilgi yoğun

Projedeki 169 daire için Çinliler de dahil olmak üzere pek çok alıcı daire satın alırken, 138 çarşı mağazası için de kiralama süreci devam ediyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ve Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ, satışlardan memnun olduklarını belirterek, şehir merkezindeki bu projenin Üsküdar’ın da çehresini değiştireceğini belirti.

YIL SONU HEDEFİ TUTAR

Mehmet Kalyoncu ilginin yoğun olduğundan söz ederek, “Ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Satış ofisimizde de yoğunluk arttı. Projemizin lansmanına çıkalı henüz iki ay oldu. Şu an konut tarafındaki satış önümüzdeki günler için ciddi moral veriyor. 2019 yıl sonu hedefimiz projemizin yüzde 40’ını satarak yılı kapatmak. 2020’de ise projedeki tüm konutların satışını tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

300 MİLYON EURO

Kalyoncu, Nev Çarşı’nın da Üsküdar’a hareket getireceğini AVM değil, yaşayan bir alan olacağını belirtti. Konut almak için doğru bir zaman olduğunu belirten Kalyoncu “Geçmiş yıllarda konut sektörü açısından talep yatırım ağırlıklı seyrediyordu. Şimdilerde ise bu denge ihtiyaç ağırlıklı olarak kendi talebini oluşturuyor. Fiyatlar eninde sonunda artacak, artmak zorunda. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz” dedi. Kalyoncu ayrıca İstanbul Havalimanı çevresinde de olmak üzere 3 yılda konut ve karma olacak 300 milyon Euro’luk projelere imza atacaklarını belirtti. Işıkdağ da İstanbul’a yakışan projeye imza attıklarını, özellikle oturum yapmak isteyen alıcının kapılarını çaldığını belirtti.