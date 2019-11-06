Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda
2020 Programı’na göre yeni yılda özel tasarruflar özendirilecek. Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif tasarruf modelleri devreye girecek. Yeni yılda yerli malı ürünlerin tüketimi de kampanyalarla desteklenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ yeni yılda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif tasarruf modelleri devreye girecek. Programdan bazı başlıklar şöyle:
Programa göre vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek.
Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak.
Özel kesim tasarruf oranının 2020’de yüzde 28’e çıkarılması hedefleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da projelere vereceği destekle hanehalkı tasarruflarının artırılmasını teminen borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile vergisel teşviklerin uygulanabileceği potansiyel alanlar tespit edilecek.
Bankalar ile görüşülerek belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak ve fizibilite çalışmaları yapılacak. Söz konusu harcama kalemlerine ilişkin birikim hesaplarının çalışma sistematiğinin tasarlanmasını müteakip uygulanabilir vergisel teşvikler belirlenecek.
YATIRIMCIYA ‘GÜVEN’ VERECEK YASA GELİYOR
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye’nin uluslararası yatırımlar açısından cazip hale gelmesi için yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması yürütülecek.
Yerli malı ürünlerin tüketimini özendirmek amacıyla afiş, sosyal medya tanıtımı ve televizyon programlarını içerecek bir kampanya başlatılacak.
Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesini kolaylaştırmak için 10 ülkede 12 tapu temsilciliği açılması ve personel temini sağlanacak
Helal Akreditasyon Kurumunun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve kurumun akreditasyon faaliyetlerine başlamasına yönelik altyapı oluşturulacak. Helal ürünler alanında ihracat yapan firmalara yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.