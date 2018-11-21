Konutta çifte rekor

Konut satışları ağustos ve eylüldeki düşüşten sonra yeniden artıya geçince çifte rekor geldi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ekimde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.2 oranında artarak 146 bin 536 oldu. Bu rakam aylık bazda tarihi rekor olurken, ekimde ayrıca yabancıya yapılan satışta da ilk kez 10 ayda 30 bin rakamı geçilerek rekor kırıldı. Verilere göre ilk 10 aylık satış ise 1 milyon 148 bine ulaştı. Konut satışlarında 2 ay sonra gelen artışta dövizden TL’ye geçilmesi, enflasyonla mücadele kapsamında hükümetin başlatmış olduğu kampanyalar, firmaların kendi nezdinde gerçekleştirdiği kampanyalar, KDV indirimleri ve yabancıya vatandaşlık hakkında sınırın 250 bin dolara indirilmesinin etkisi büyük oldu.

YABANCI AKIN ETTİ

Sektör temsilcilerine göre ilk 10 ayında gerçekleşen toplam 1 milyon 148 bin adetlik konut satışı geçen yılki 1 milyon 409 bin adetlik rekor satışının üzerine çıkılabilir. Faizlerdeki yükseliş nedeniyle ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.1 oranında azalış göstererek 8 bin 65’e indi. İlk defa satılan konut sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.3 artarak 74 bin 815 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134.4 artarak 6 bin 276’e çıktı. Verilere göre yılın ilk 10 ayında yabancıya yapılan konut satışı ise 30 bin 712’e çıktı. Sektör temsilcilerine göre bu yıl yabancıya 40 bin konut satışı yakalanacak.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ RAKAMLARDAN MEMNUN

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: Ekonomide yaşanan durgunluktan etkilenen konut piyasası, ciddi avantajlar sağlayan kampanyayı fırsat bilen alıcıların ve yatırımcıların ilgi göstermesiyle canlandı. Ekim ayının kampanyanın son ayı olması, rekoru getiren bir diğer etken oldu. Yabancı ilgisi de arttı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım: Yılın ilk 10 ayında yabancılara yapılan 30.4 bin adetlik konut satışı, geçen yılın 12 ayında gerçekleşen 22.2 bin adetlik satış rakamının çoktan aştı. Yılsonuna kadar bu rakamın 40 bin seviyesini aşmasını bekliyoruz. 10 milyar dolarlık döviz girişi sağlayabiliriz.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: İlk 10 ayda 1 milyon 150 konut sattık. Muazzam bir rakam bu, Avrupa’da hiçbir ülke bırakın 10 ayı, yol toplamında bile bu rakamlara ulaşamıyor. Ayrıca yabancıya konut satışında da tüm zamanların rekoru kırıldı ilk kez yabancıya satışımız 30 bini aştı.