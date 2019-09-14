Bankalardan faiz indirimi atağı

MERKEZ Bankası’nın önceki gün faizlerde 325 baz puan indirime giderek yüzde 16.50 puana çekmesinin ardından konut ve tüketici kredilerinde de ikinci dalga faiz indirimi göründü. Merkez Bankası’nın hamlesinin ardından ilk adımı ise Ziraat ve Türkiye İş Bankası attı. Daha önce yüzde 0.99’a çektiği konut kredisini sabit bırakan Ziraat, kurumsal kredi fazini yüzde 13-15.5 aralığına indirdi. Banka ihtiyaç kredisini ise maaş müşterileri için yüzde 1.25’e çekti. İş Bankası da konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17’ye indirdi. Banka ayrıca kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunacağını da duyurdu. Vakıfbank’tan ise üçlü faiz indirimi geldi. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e diğer müşterileri için ise yüzde 1,55’ten yüzde 1,35’e düşüren banka konut kredilerinde ise 500 bin TL’ye kadar aylık yüzde 0,99 faiz oranını korurken 500 bin TL üzerindeki kredilerde aylık faiz oranını yüzde 1,15’e indirdi.

‘KAMU’LAR GÖREVİNİ YAPTI

Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki 4.25 puanlık rekor faiz indiriminin ardından ilk yüklü faiz indirimi adımını kamu bankaları atmıştı. Kamu bankaları vadeyi 180 aya kadar çıkarıp, faizi yüzde 0.99’a çekmişti. Bazı özel bankalar da Merkez’in faiz kararı ve kamu bankalarının hamlesine kayıtsız kalmayarak konut faizlerini yüzde 1.50’lerden yüzde 1.20’lere çekmişti. 28 Haziran’da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos’ta 12.88’e, ticari kredilerin faizi yüzde 27’den 20.28’e, ihtiyaç kredilerinin faizi ise yüzde 28.5’ten 22.3’e gerilerken mevduat faizi yüzde 22.89’dan 17.01’e inmişti. Merkez Bankası’nın önceki günkü 325 baz puanlık yeni indirim hamlesinin ardından bankaların konut ve tüketici kredilerinde faizleri biraz daha aşağı çekmesi bekleniyor.

KONUT SEKTÖRÜ ‘ÖZEL’ İNDİRİM BEKLİYOR

GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: 25 Temmuz’da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararının ardından ilk adımı Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank attı ve konut kredisi faizini yüzde 0,99’a çekti. Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu. Konut satışlarını olumlu etkileyecek faiz indiriminin sektörün geneline yayılması ve bu indirimlerin özel bankalarda da devam etmesini bekliyoruz.

● Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Şu anda hem yatırımcı hem de son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesi daha fazla önem kazanmıştır. Son olarak kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilen kampanyalar ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankası’nın 25 Temmuz ve ardından son aldığı indirim kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur.

● Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Merkez Bankası’nın ikinci kez faiz indirimine gitmesini olumlu buluyoruz. Faiz yüksekliğinin son 1 yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Ağustos başında hükümetimizin desteğiyle kamu bankaları konut kredilerini 0.99’a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2.6 milyar TL artı bir kredi kullanılmış oldu.”

FAiZ iNDiRiMi YARIŞINDA ŞAMPiYON BiZiM MERKEZ

KÜRESEL çapta ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da aralarında bulunduğu 47 merkez bankası yıl başından bu yana faiz indirirken bu süreçte en yüklü indirim TCMB’den geldi. Önceki gün yaptığı 325 baz puanlık indirimle toplam 750 puanlık indirime ulaşan Merkez Bankası faizleri 16.50’ye çekmişti. Bu süreçte Türkiye’nin en yakın rakibi Azerbaycan oldu. Azerbaycan’ın toplam aldığı aksiyon 150 baz puanda kaldı. Azerbaycan yıl başından bu yana 5 kez faiz indirimine giderek bu yola en fazla başvuran merkez bankası oldu.

EXİMBANK KREDİ FAİZLERİNİ 1 PUAN İNDİRDİ

TÜRK Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65’e çektiğini duyurdu. Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranlarının 36 ay için TÜFE yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE yüzde 2,50 seviyesine indirildiği ifade edilen açıklamada, böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, ihracata yönelik olarak işletme sermayesi kredisinde 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vadeli, yatırım kredisinde azami 3 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıla kadar vadeli finansman imkanlarının ihracatçıların hizmetinde olduğu ve kredi kullandırımlarının gelecek aylarda hızlanmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca açıklamada Kasım 2018’den beri uygulanmakta olan ‘Mevsimsel Kredi Destek Programı’ kapsamında, hasat mevsiminde tarım ürünleri ihracatçılarına öncelik verilmeye devam edileceği vurgulandı.