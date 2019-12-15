Konutta KDV ve harç indiriminde son 15 gün
Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimlerinin bitmesine 15 gün kaldı. Konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3’e indirilmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanmasına dönük teşvikler 31 Aralık’ta sona erecek.
ZAM UYARISI
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirterek, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi. Konutta maliyet artışından bahseden Durbakayım, buna rağmen satış fiyatlarına zam yapılmadığını ancak bu durumun eldeki konutlar için geçerli olduğunu, yeni projelerde bu imkanın bulunamayacağını anlattı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, KDV ve tapu harcı indiriminin sektöre katkı sunduğunu ancak esas etkinin faiz indirimleriyle görüldüğünü söyledi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV, yüzde 4 yerine yüzde 3 tapu harcının uygulanması ve faiz oranlarının düşürülmesi ve bu fırsatların bir arada sunulması çok önemliydi. Bu avantajlar kaçırılmamalı” diye konuştu.
500 bin liralık konutta 55 bin liralık fırsat
Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, KDV ve tapu harcı indirimleri ile faizin düşmesinin sektörü hareketlendiğini söyledi. Çelik “Bugün kredi faizlerinin de ulaşılabilir seviyeye geldiğini düşünürsek konut almak için doğru zaman. Nitekim 500 bin liralık bir eve yıl sonuna kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyerek, yani 90 bin TL yerine 40 bin TL ödeyerek 50 bin lira fayda sağlıyor. Ayrıca tapu harcını da 20 bin TL yerine 15 bin TL ödüyoruz. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 500 bin liralık bir evde 55 bin liralık avantaj devam ediyor” dedi.
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