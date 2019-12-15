Konutta KDV ve harç indiriminde son 15 gün

ZAM UYARISI

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirterek, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi. Konutta maliyet artışından bahseden Durbakayım, buna rağmen satış fiyatlarına zam yapılmadığını ancak bu durumun eldeki konutlar için geçerli olduğunu, yeni projelerde bu imkanın bulunamayacağını anlattı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, KDV ve tapu harcı indiriminin sektöre katkı sunduğunu ancak esas etkinin faiz indirimleriyle görüldüğünü söyledi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV, yüzde 4 yerine yüzde 3 tapu harcının uygulanması ve faiz oranlarının düşürülmesi ve bu fırsatların bir arada sunulması çok önemliydi. Bu avantajlar kaçırılmamalı” diye konuştu.