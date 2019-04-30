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Konya Ovası suya doyacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, “Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında bulunan ‘Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları’ İnşaatı tamamlandığında toplamda 190 bin 850 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır” dedi.

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Konya Ovası’nda, mümbit toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Aydın, son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurguladı. Aydın, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen ‘GÖLSU’ projesinde Konya’nın da nasibini aldığını aktardı. Aydın, çalışmaların, 2019 birim fiyatları ile dekar başına 817.5 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine de yıllık 156 milyon lira katkı sağlanacağının altını çizdi. 

 

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