Konya Şehir Hastanesi 2020’de açılıyor

Kaba inşaatı tamamlanan ve 2020’de hizmet vermesi beklenen şehir hastanesi, İç Anadolu’yu sağlık üssü haline getirecek. 412 bin metrekare kapalı alanda bin 250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet verecek. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç “Bin 250 yataklı olarak planlanan Konya Şehir Hastanemizin yüzde 81’i tamamlandı. 2020 yılının nisan ayında ya da en geç ortalarına doğru hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.