20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7334
  • 6,3692
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Konya Şehir Hastanesi 2020’de açılıyor

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi, büyük ölçüde tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaba inşaatı tamamlanan ve 2020’de hizmet vermesi beklenen şehir hastanesi, İç Anadolu’yu sağlık üssü haline getirecek. 412 bin metrekare kapalı alanda bin 250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet verecek.  Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç “Bin 250 yataklı olarak planlanan Konya Şehir Hastanemizin yüzde 81’i tamamlandı. 2020 yılının nisan ayında ya da en geç ortalarına doğru hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

 

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Dev maçta kazanan yok

Dev maçta kazanan yok

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA