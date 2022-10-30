İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2022 Pazar / 5 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Konya'daki ocaklardan çıkarılan traverten taşı, en fazla ABD'ye gönderiliyor
Ekonomi

Konya'daki ocaklardan çıkarılan traverten taşı, en fazla ABD'ye gönderiliyor

Konya ve çevresindeki taş ocaklarından çıkartılan farklı renklerdeki traverten taşı, ABD başta olmak üzere birçok ülkeden talep alıyor.

AA30 Ekim 2022 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Konya'daki ocaklardan çıkarılan traverten taşı, en fazla ABD'ye gönderiliyor
ABONE OL

Gri, krem, sarı, kahverengi ve kırmızı renklerden oluşan traverten taşı, mermere göre daha kolay işlenebildiği için tercih ediliyor.

Konya'da 2004 yılından bu yana taş ocaklarında traverten üretimi yapan firmanın Genel Müdürü Salih Takavcı, AA muhabirine, taş ocaklarından çıkardıkları traverteni 80 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

- "EN BÜYÜK MÜŞTERİMİZ AMERİKALILAR"

Çıkarıp işledikleri traverten taşının yüzde 60'ını nihai mamul halinde ABD pazarına verdiklerini belirten Takavcı, şunları kaydetti:

"Traverten, Amerika'da yaygın bir biçimde kullanılıyor. Traverten, kalsiyum karbonat ihtiva eden bir taş olduğundan, mikrop barındırmama ve radyasyon emici özelliği var. Amerikalılar bu açıdan traverten taşını tercih ediyor. En büyük müşterimiz de Amerikalılar. Amerika'da daha çok evlerde kullanılıyor. Amerika'da daha çok yatay mimari hakim olduğu için evlerin birçoğu villa tarzında evler. Gönderdiğimiz taşları, havuz kenarlarında, bahçe peyzajlarında, iç mekanlarda, her yerde kullanıyorlar. 2008 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ne 350 bin ton işlenmiş traverten taşı gönderdik."

Takavcı, traverten taşını blok kütle halinde, işlenmeden Çin, Hindistan, Lübnan ve Mısır'a ihraç ettiklerini belirterek, işlenmiş ürün olarak da ABD dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi pek çok ülkeye gönderdiklerini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.