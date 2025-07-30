Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı

Yivli ve yivsiz av tüfeği üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olan Konya'da, 500'ün üzerinde silah ve mühimmat üreticisi firma faaliyet gösteriyor

Kentte 600'den fazla teknisyen, 1000'den fazla usta olmak üzere toplamda 12 binin üzerinde iş gücü bulunuyor.

Ayrıca Konya, kısa namlulu silah ve tabanca üretiminde ürün gamını genişletmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Kentte Milli Savunma Bakanlığı onaylı 51 tedarikçi firma faaliyetini sürdürüyor. Bu rakamlar, şehirdeki firmaların kalite ve standartlar açısından da yüksek bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Konya Sanayi Odası'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gibi etkinliklerle bölgedeki işbirliği ve koordinasyon güçlendirilirken, kümelenme yapısı sayesinde üretim zincirinin tüm halkaları şehir içinde toplanıyor.

- YILIN İLK 6 AYINDA İHRACAT 96 MİLYON DOLARI AŞTI

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, AA muhabirine, Konya'nın savunma ve havacılık sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu söyledi.

Konya'nın Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından en fazla savunma ve havacılık sanayi ihracatı gerçekleştiren il olduğuna dikkati çeken Büyükeğen, şehrin sektördeki ihracatının son 10 yılda 5 kat arttığının altını çizdi.

Büyükeğen, ihracatın her geçen yıl arttığına işaret ederek, "2015 yılında 26,7 milyon dolar savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapan şehrimiz, 2024 yılında bu rakamı 165,7 milyon dolara taşımayı başardı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 96,3 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı yaptık. Ayrıca Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi listesindeki firma sayımız 51'e ulaştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu rakamlar daha da yukarıya çıkacak. Böylece ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi atağına daha güçlü katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.

- SAVUNMA SANAYİ FUARI, 5-7 KASIM'DA YAPILACAK

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın bu yıl 8'incisini gerçekleştireceklerini anımsatan Büyükeğen, "Bu yıl 5-7 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde 8'incisini gerçekleştireceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız ile sektördeki tüm paydaşları şehrimizde bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükeğen, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılmak isteyen herkesin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

- KONYA'DA ÜRETİLEN HER PARÇA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise kentte yüksek hassasiyet gerektiren mekanik parçaların ve küçük kalibreli silahların üretildiğini, bu kabiliyetin yerlileşme sürecinin altyapısını güçlendirdiğini anlattı.

Konya'daki firmaların üretim süreçlerindeki ustalık, tasarım ve metal işleme teknolojilerinde gerekli yetkinliğe sahip olduğunu anlatan Öztürk, "Bu şehir, büyük ölçekli savunma projelerinde kullanılan onlarca ara bileşeni yüksek kaliteyle üretirken, aynı zamanda kendi özgün ürünlerini de geliştirebilecek teknik yetkinliğe sahiptir. Bu yönüyle Konya, yerli ve milli söyleminin altını dolduran şehirlerden biridir. Ürettiği her parça, ithalatı ikame eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin savunma ekonomisini daha dirençli hale getiren birer değerdir." ifadelerini kullandı.