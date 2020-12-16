Konya'nın savunma sanayisi ihracatı yüzde 144 arttı

AA 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:28 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:29

Konya Ticaret Odası Başkanlığı görevini de sürdüren Öztürk, AA muhabirine, Konya'nın, ihracatını, son yıllarda Türkiye ortalamasının üzerinde artırdığını aktardı.

Konya'nın 700 milyon dolar ihracatını son 10 yılda 2 milyar doların üzerine çıkardığını belirten Öztürk, "Bu yılın 11 ayında Konya ihracatını yüzde 6 artırdı. Yıl sonunda da tüm zor şartlara rağmen ihracatını artırabilen il olacak. 2 milyar 200 milyon dolar ihracata ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Öztürk, ihracatta öne çıkan sektörlerden birinin de savunma sanayisi olduğuna işaret ederek, Konya'nın son yıllardaki performansıyla bu sektörde en fazla ihracat yapan 4 ilden biri haline geldiğini vurguladı.

- SAVUNMA SANAYİSİNDE İHRACAT 51 MİLYON DOLARDAN 120 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Kentin sanayi altyapısına ve fabrikalarının kapasitesine dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl ile 2020'nin 11 ayını karşılaştırdığımızda; savunma sanayisi ihracatı 51 milyon dolardan 120 milyon dolar seviyelerine geldi. Bu da ilk 11 ay itibarıyla yüzde 144'lük ihracat artışına tekabül ediyor. Aralık ayını da benzer bir performansla kapatacağımızı düşünüyoruz. Konya artık Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında en önemli şehirlerden biri haline gelmiş olacaktır. Geleceğe bakıldığında savunma sanayisi ihracatı daha çok yer tutacak. Şu anda sanayicimiz savunma sanayisine yatırım yapmaya başladı. Bu yatırımların en önemlisi Konya ASELSAN olacak. Bu yatırımın tamamlanmasıyla ihracata direkt katkısı olacaktır. Konya ASELSAN'ın tedarikçilerinin yavaş yavaş oluşmaya başlayacağını düşünüyoruz."

- KONYA OTOMOTİV YEDEK PARÇA İHRACATIYLA DA DİKKATİ ÇEKİYOR

Konya'da ihracat denildiğinde ilk olarak gıda ve tarım ürünlerinin akla geldiğine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Otomotiv yedek parçası, son 10 yılda Konya'nın en fazla ihracat yaptığı 1. veya 2. kalem olmuştur. Makine ile otomotiv yedek parçası ihracatı birbirine çok yakın seyrediyor. 2020'nin 11 aylık döneminde geçen yıla göre çok daha fazla ihracat gerçekleşti. Otomotiv yedek parça ihracatında geçen yıla göre yüzde 22'lik artış var. Bunun da devamı gelecek. Sanayicilerimiz, sertifikasyon çalışmaları, yeni yatırım ve tesislerle yedek parça ihracatında başarısını sürdürecektir. Gelecek 10 yılda da Konya, ihracatta başarılı performasını devam ettirecektir. Konya'nın, ülke ekonomisini yukarı doğru çeken şehirlerin en başında yer alacağını düşünüyorum."